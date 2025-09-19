Thales accuse vendredi la plus forte baisse de l'indice CAC 40 dans le sillage de commentaires prudents de Goldman Sachs, qui a initié ce matin le suivi du titre avec une recommandation à la vente.
Peu avant 14h00, le titre lâche 2,6%, à comparer avec un gain de 0,2% pour le CAC, mais affiche encore une hausse de 77% depuis le début de l'année.
Dans un étude consacrée au secteur européen de la défense, Goldman reconnaît que Thales dispose d'une activité de défense de très bonne qualité, qui devrait faire mieux que les objectifs établis par le groupe, mais juge que cet élément est déjà intégré dans le cours actuel de l'action.
L'analyste ajoute avoir du mal, en outre, à se montrer confiant quant à ses activités dans la cybersécurité et digital, mais explique aussi rester prudent sur la croissance de l'activité spatiale (satellites civils et télécoms notamment).
Soulignant qu'une grande partie de Thales dépend du civil (et pas seulement de la défense), le bureau d'études considère que d'autres entreprises du secteur lui paraissent plus attractives aux niveaux actuels.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).