Thales va fournir de nouveaux Bushmaster à l'Australie
Thales annonce avoir été notifié d'un investissement de 750 MAUD de la part du gouvernement australien pour développer sa capacité de défense souveraine et lui livrer 268 véhicules blindés Bushmaster supplémentaires de nouvelle génération.
Cet investissement soutiendra l'évolution de ce véhicule de transport de troupes déjà utilisé par les forces armées vers un véhicule plus agile, capable de détecter et de faire face efficacement aux menaces actuelles des théâtres d'opérations.
Selon le groupe français, les améliorations prévues comprennent une protection et une mobilité améliorées, des systèmes numériques avancés et une adaptabilité accrue pour répondre aux besoins évolutifs des opérations de défense.
Cet investissement permettra aussi d'accroître la production du Bushmaster, de soutenir l'emploi local, de renforcer la souveraineté australienne ainsi que la capacité de production du pays, prêt à répondre efficacement à la demande internationale.
Ces véhicules seront fabriqués sur le site industriel de Thales à Bendigo, dans l'Etat du Victoria, au sud-est de l'Australie, ce qui confortera plus de 290 emplois sur ce site. La production de la prochaine génération de Bushmaster démarrera en 2027.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (55,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,7%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (17,4%) ;
- autres (0,6%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (27,7%), Royaume-Uni (6,5%), Europe (28,1%), Amérique du Nord (12,4%), Asie (9,9%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,1%) et autres (11,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.