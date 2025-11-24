Thales annonce un partenariat stratégique avec CNN MCO, entité d'Equans France, et CS Group, filiale de Sopra Steria, pour la modernisation de 3 porte-hélicoptères amphibies (PHA) de la Marine nationale française.

Les trois entreprises forment ainsi un groupement industriel 100% français et souverain au service de la performance navale, dans le cadre du programme de maintien en condition opérationnelle des bâtiments de la Marine nationale.

Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 24 fois avec un rendement inférieur à 2%.