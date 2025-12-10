Thales va moderniser la station radar d'un aéroport en Malaisie

Thales va moderniser la station radar de l'aéroport Lapangan Terbang Antarabangsa Senai à Johor Bahru, exploitée par l'Autorité de l'aviation civile de Malaisie (CAAM).



Cette modernisation renforcera à la fois la surveillance d'approche à l'aéroport et les services de surveillance au centre de contrôle du trafic aérien de Kuala Lumpur.



Avec l'ajout du radar RSM NG de Thales, la région bénéficiera désormais de deux systèmes radars Thales, offrant une couverture complète en Malaisie.



Avec plus de 50 ans d'expérience en contrôle et surveillance du trafic aérien, et plus de 1 200 radars opérant à travers le monde, Thales est le leader de confiance dans ce domaine à l'échelle mondiale.



En Asie du Sud-Est, Thales a récemment installé des radars au Bangladesh, au Cambodge, en Chine, en Malaisie, au Sri Lanka, à Taïwan et en Thaïlande.



" Cette collaboration marque une étape importante vers l'amélioration à la fois de l'efficacité opérationnelle et de la sécurité à l'aéroport de Johor. Avec ce nouveau contrat, nous renforçons notre engagement envers la modernisation de la gestion du trafic aérien et le développement à long terme des infrastructures aéronautiques malaisiennes. " a déclré Lionel de Castellane, vice-président des radars aériens, Thales.

