Thales va moderniser la station radar de l'aéroport Lapangan Terbang Antarabangsa Senai à Johor Bahru, exploitée par l'Autorité de l'aviation civile de Malaisie (CAAM).
Cette modernisation renforcera à la fois la surveillance d'approche à l'aéroport et les services de surveillance au centre de contrôle du trafic aérien de Kuala Lumpur.
Avec l'ajout du radar RSM NG de Thales, la région bénéficiera désormais de deux systèmes radars Thales, offrant une couverture complète en Malaisie.
Avec plus de 50 ans d'expérience en contrôle et surveillance du trafic aérien, et plus de 1 200 radars opérant à travers le monde, Thales est le leader de confiance dans ce domaine à l'échelle mondiale.
En Asie du Sud-Est, Thales a récemment installé des radars au Bangladesh, au Cambodge, en Chine, en Malaisie, au Sri Lanka, à Taïwan et en Thaïlande.
" Cette collaboration marque une étape importante vers l'amélioration à la fois de l'efficacité opérationnelle et de la sécurité à l'aéroport de Johor. Avec ce nouveau contrat, nous renforçons notre engagement envers la modernisation de la gestion du trafic aérien et le développement à long terme des infrastructures aéronautiques malaisiennes. " a déclré Lionel de Castellane, vice-président des radars aériens, Thales.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.