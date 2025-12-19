Ce projet comprend une suite complète de solutions, telles que TopSky - ATC, AMHS, AIS, eAIP/AIXM, ainsi qu'un système de communication vocale (VCS), un système de facturation et des systèmes d'enregistrement vocal (VRS).
Le pays a connu une croissance importante, avec une augmentation record de 14,8 % des mouvements d'aéronefs en 2024, totalisant 152 813 opérations contre 133 084 en 2022.
Avec cette modernisation du système, le Panama consolide et renforce son leadership régional en tant que Centre de Connexion Aérienne des Amériques.
Les mouvements de vol devraient dépasser 200 000 par an et le trafic passagers dépasser 20 millions dans les années à venir.
Pour soutenir cette croissance, Thales assurera une gestion efficace du trafic aérien dans toute la région d'information aérienne du Panama.
" Ce projet, issu de l'alliance avec Thales et Sofratesa, renforce l'engagement ferme de l'institution envers la sécurité opérationnelle, améliore l'efficacité de la gestion du trafic aérien et favorise la mise en oeuvre de technologies de pointe, en accord avec la croissance du secteur aéronautique et les plus hauts standards internationaux. " a déclaré Capitaine Rafael Bárcenas, directeur général de l'Autorité de l'aviation civile du Panama.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,6%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (19,6%) ;
- autres (0,5%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,8%), Royaume-Uni (6,6%), Europe (25,1%), Amérique du Nord (14,2%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6%) et autres (20,7%).
