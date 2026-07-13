Thales annonce avoir remporté un contrat majeur auprès du Centre national de l'aviation civile de Mongolie pour moderniser les infrastructures de gestion du trafic aérien du pays. Le groupe déploiera une double architecture de centre de contrôle régional, avec la modernisation du site d'Oulan-Bator et l'équipement d'un nouveau centre à Sainshand.
Le projet vise à améliorer la résilience opérationnelle, la capacité de l'espace aérien, la cybersécurité des infrastructures critiques et le développement des compétences locales. Il comprend également un programme de formation mené avec l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC), incluant des formations en Mongolie et à Toulouse.
Le financement du programme repose sur un dispositif mis en place entre Bpifrance et la Banque du Commerce et du Développement de Mongolie (TDBM). "Nous contribuons à construire une excellence opérationnelle durable", a souligné Youzec Kurp, vice-président Solutions de mobilité aérienne de Thales.
Le titre Thales reculait de 1% vers 10h30 à Paris.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (55,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,7%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (17,4%) ;
- autres (0,6%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (27,7%), Royaume-Uni (6,5%), Europe (28,1%), Amérique du Nord (12,4%), Asie (9,9%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,1%) et autres (11,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.