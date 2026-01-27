The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 23 janvier, le seuil de 5% des droits de vote de Michelin, un franchissement de seuil qui résulte d'une acquisition d'actions sur le marché.

Le déclarant, agissant en qualité d'"investment adviser" pour le compte de fonds, a précisé détenir 50 216 047 actions Michelin représentant autant de droits de vote, soit 7,30% du capital et 5,01% des droits de vote du fabricant français de pneumatiques.