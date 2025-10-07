The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 3 octobre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Safran et détenir 4,99% du capital et 3,93% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Safran sur le marché.

