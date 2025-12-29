La société The Capital Group Companies, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 22 décembre 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Pernod Ricard et détenir 6,10% du capital et 5,08% des droits de vote de cette société.
.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Pernod Ricard sur le marché.