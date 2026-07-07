Dans un avis adressé à l'AMF, The Capital Group Companies a déclaré avoir franchi à la baisse, le 3 juillet 2026, le seuil de 10% du capital de Publicis Groupe, à la suite d'une cession d'actions sur le marché.
Le déclarant a précisé détenir, à la suite de ce franchissement de seuil, 25 380 371 actions Publicis représentant autant de droits de vote, soit 9,98% du capital et 9,11% des droits de vote du groupe de communication.
Publicis Groupe SA est un leader mondial de la communication. Le groupe est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l'exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe SA se positionne comme le partenaire privilégié? dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l'accès à l'ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés.
Publicis Groupe SA est présent dans plus de 100 pays et compte 114 079 collaborateurs.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.