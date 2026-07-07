Dans un avis adressé à l'AMF, The Capital Group Companies a déclaré avoir franchi à la baisse, le 3 juillet 2026, le seuil de 10% du capital de Publicis Groupe, à la suite d'une cession d'actions sur le marché.

Le déclarant a précisé détenir, à la suite de ce franchissement de seuil, 25 380 371 actions Publicis représentant autant de droits de vote, soit 9,98% du capital et 9,11% des droits de vote du groupe de communication.