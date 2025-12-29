The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le 18 décembre 2025, le seuil de 10% du capital de la société Worldline, et détenir indirectement, à cette date, 9,62% du capital et 8,31% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline hors marché.