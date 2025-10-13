Theon International entre au capital d'Exosens, qui bondit en Bourse

Le titre Exosens bondit de plus de 7% lundi matin et atteint de nouveaux plus hauts historiques depuis son entrée en Bourse à l'été 2024 suite à l'annonce de l'entrée au capital de Theon International, son client le plus important.



Dans un communiqué diffusé ce matin, le fonds d'investissement HLD Europe indique avoir conclu un accord avec le fabricant britannique d'équipements d'optronique avancés en vue de la cession de 9,8% du capital et des droits de vote d'Exosens.



Theon, qui deviendra ainsi le deuxième actionnaires du groupe, va acquérir ses actions à un prix moyen de 54 euros chacune, soit une prime de 24% par rapport au cours de clôture de vendredi soir (environ 43,5 euros).



A la Bourse de Paris, l'action Exosens grimpait de 7% lundi vers 11h30 après avoir gagné près de 20% à l'ouverture.



Les analystes saluaient l'arrivée au capital du client le plus important du groupe, qui a représenté 38% du chiffre d'affaires l'an dernier



Exosens fournir au fabricant d'équipements de vision nocturne des tubes intensificateurs de lumière, un composant critique proposé par un nombre relativement limité de fournisseurs compte tenu des caractéristiques techniques spécifiques de ces produits.



D'après les équipes de TP ICAP Midcap, la prise de participation de Theon vise d'ailleurs à lui permettre de sécuriser ses approvisionnements et d'étendre leur collaboration dans l'activité de détection et d'imagerie (D&I).



'Si un rachat d'Exosens est peu probable à court terme compte tenu de la taille relativement équivalente des deux groupes (autour de 2,4 milliards d'euros capitalisation boursière), cette opération sur une part significative du capital constitue un jalon de valorisation important', tempèrent pour leur part les analystes d'AllInvest Securities.



A l'issue de l'opération, HLD Europe restera le premier actionnaire d'Exosens avec une participation de 22,4% du capital et des droits de vote.



Exosens a connu une année faste en 2025, avec des gains annuels qui atteignent pour l'instant près de 140%.