Theon recule à Amsterdam malgré l'accord passé avec Rheinmetall
Le groupe grec a annoncé avoir décroché un contrat optronique de plus de 40 MEUR avec Rheinmetall, confirmant son expansion dans les systèmes embarqués pour véhicules militaires. Le titre recule malgré tout de 0,5% ce matin à Amsterdam, dans un contexte agité pour les sociétés impliquées dans la défense.
Theon International a annoncé hier la signature d'un accord stratégique avec Rheinmetall Electronics autour de son système PHYLAX, qui sera intégré aux viseurs stabilisés de tourelles de 25 mm. Ce partenariat s'accompagne d'un premier contrat supérieur à 40 MEUR portant sur plusieurs centaines d'unités, avec des perspectives d'extension à d'autres plateformes.
Cette collaboration marque une avancée majeure pour Theon, qui étend son positionnement au-delà de la vision nocturne vers l'optronique embarquée, un segment en forte croissance. Pour accompagner cette montée en puissance, le groupe investit environ 10 MEUR dans un nouveau site de production à Athènes, attendu en 2027.
Un contrat salué par les analystes
Réagissant à cette annonce, Stifel confirme son conseil d'achat sur le titre Theon International, assorti d'un objectif de cours inchangé à 34 EUR. Selon le broker, la signature de cet accord stratégique constitue une avancée commerciale majeure pour Theon. Le bureau d'études souligne que cette coopération marque un point d'inflexion dans les activités d'optronique embarquée, ouvrant la voie à un second relais de croissance après les acquisitions récentes.
Par ailleurs, la montée en puissance industrielle, illustrée par un investissement de 10 MEUR dans une nouvelle usine à Athènes, reflète la confiance du groupe dans la maturation de son pipeline, souligne Stifel qui met en avant un potentiel de revenus supérieur à 100 MEUR à horizon 2030 dans les plateformes optroniques, soutenu par la participation à "plusieurs programmes majeurs".
De son côté, ING maintient également son conseil "acheter" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 42,50 EUR. Le broker salue lui aussi l'étape "très importante" que constitue ce contrat, en ligne avec l'ambition de Theon de se développer dans les solutions électro-optiques pour véhicules de combat.
ING ajoute que ce partenariat de long terme avec un acteur majeur de la défense européenne renforce la visibilité commerciale de Theon. Il met aussi en avant la dynamique structurelle favorable de Theon, portée par la hausse des budgets de défense en Europe, la montée en cadence industrielle et la diversification des produits.
Theon International Plc est spécialisé dans le développement et la fabrication de systèmes personnalisables de vision nocturne et d'imagerie thermique pour des opérations militaires et de sécurité, ainsi que pour des applications civiles (chasse et lutte contre les Incendies). L'activité s'organise autour de 2 familles de produits :
- appareils de vision nocturne : jumelles, monoculaires, viseurs d'armes en configuration autonome ou à clipser, visionneuses de nuit pour le conducteur, caméras numériques jour et nuit montées sur véhicule, etc. ;
- appareils d'imagerie thermique : viseurs d'armes (autonomes et clipsables), systèmes thermiques clipsables de petite taille (montés sur des lunettes de vision nocturne), visionneuses thermiques, équipements de ciblage thermique sur mesure, systèmes d'observation multi-capteurs, systèmes intégrant la vision diurne et thermique combinés à des dispositifs de télémétrie laser, etc.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.