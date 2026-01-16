Thermador Groupe affiche un chiffre d'affaires à peu près stable (-0,4%) à 501,7 millions d'euros au titre de l'exercice 2025, mais en retrait de 2,9% à périmètre constant, avec un effet estimé de la variation de ses prix de ventes de -1,4%.
Sur le seul 4e trimestre, le distributeur de matériel pour la circulation de fluides dans le bâtiment et l'industrie a réalisé un chiffre d'affaires de 118,7 millions d'euros, en hausse de 4,7% en données totales mais en baisse de 1,7% à périmètre constant.
Cette baisse à périmètre constant marque une dégradation de tendance par rapport à la progression de 2,2% du trimestre précédent, mais une nette amélioration par rapport à la chute de 8,8% observée sur les trois premiers mois de l'année.
Thermador Groupe est spécialisé dans la distribution de matériels pour la circulation des fluides dans le bâtiment, les travaux publics et l'industrie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- circuits de fluide dans le bâtiment (42,9%) : chauffage, eau chaude sanitaire et ventilation ;
- circuits de fluide dans l'industrie (25,6%) : robinetteries manuelles et motorisées, raccords, etc. ;
- pompes domestiques (17%) : arrosage, piscines, relevage, etc. ;
- gros outillages pour les particuliers, les professionnels et l'industrie (8%) : compresseurs d'air, groupes électrogènes et postes de soudage ;
- canalisations pour les travaux publics (6,5%) : canalisations plastique pour réseaux humides et secs.
Les clients sont des grossistes spécialisés, des grandes surfaces de bricolage et alimentaires, des web-marchands et des places de marché, ainsi que des acteurs majeurs des marchés du bâtiment et travaux publics.
81,6% du CA est réalisé en France.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.