Sur le seul 4e trimestre, le distributeur de matériel pour la circulation de fluides dans le bâtiment et l'industrie a réalisé un chiffre d'affaires de 118,7 millions d'euros, en hausse de 4,7% en données totales mais en baisse de 1,7% à périmètre constant.

Cette baisse à périmètre constant marque une dégradation de tendance par rapport à la progression de 2,2% du trimestre précédent, mais une nette amélioration par rapport à la chute de 8,8% observée sur les trois premiers mois de l'année.