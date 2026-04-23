Le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de laboratoire et d'instruments scientifiques a généré un chiffre d'affaires de 11,01 milliards de dollars, en progression de 6%, ou de 1% en organique. Pour Jefferies, la hausse des revenus de 1% à change et périmètre constants est conforme aux attentes, et tirée par la surperformance du segment LPBS (produits de laboratoires et services biopharma) qui a dépassé le consensus de 3%.
En parallèle, le résultat opérationnel a crû de 9%, à 1,86 milliard de dollars, et la marge opérationnelle s'est élevée à 16,9%, contre 16,6% en 2025. Quant au bénéfice dilué par action selon les normes GAAP, il a augmenté de 11%, à 4,43 dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté a augmenté de 6%, à 5,44 dollars, soutenu en partie par un taux d'imposition favorable.
Thermo Fisher Scientific précise au niveau de ses divisions que Life Science Solutions a généré une croissance organique de 1%, sous les attentes selon Jefferies. Pour Analytics Instruments, elle a connu un repli de 2%, là aussi, c'est moins bien que prévu par le consensus, en raison notamment des difficultés persistantes sur le marché académique et gouvernemental aux Etats-Unis. Même constat pour Specialty Diagnostics avec une baisse de 3%. En revanche, Laboratory Products and Biopharma Services a vu sa croissance organique bondir de 4%, largement au-dessus des prévisions, malgré des vents contraires dans les services pharma.
Au niveau des objectifs, la direction les mettra à jour lors d'une conférence. Jefferies annonce que le marché table sur un chiffre d'affaires de 44,56 milliards de dollars, une croissance organique de 3,2% et un bénéfice par action de 22,87 dollars. La banque d'investissement américaine relève toutefois que les perspectives de revenus (+3 à +4%) resteront inchangées, mais que la composition de la croissance pourrait différer du consensus avec plus de potentiel sur LPBS, et moins sur les instruments et le diagnostic. Enfin, toujours selon Jefferies, le relèvement du bénéfice par action pourrait être modéré.
La recommandation des analystes reste à acheter, avec une cible de cours de 600 dollars, soit un potentiel de hausse de 17% par rapport à la clôture de mercredi.
Thermo Fisher Scientific Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de laboratoire et d'instruments scientifiques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels de laboratoire (73,2%). En outre, le groupe propose des produits chimiques (réactifs, solvant, sels, etc.), des produits consommables (tubes, entonnoirs, flacons, etc.), ainsi que des services de conditionnement, d'entreposage, de stockage, etc. ;
- instruments d'analyse scientifique (16,7%) : analyseurs (de l'eau, du gaz, des sols, etc.), spectromètres de masse, spectroscopes moléculaires, microscopes, manomètres, échantillonneurs, instruments de microbiologie, agents réactifs, etc. ;
- équipements et produits de diagnostic (10,1%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (58,4%) et de services (41,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (52,5%), Europe (25,3%), Asie-Pacifique (18,6%) et autres (3,6%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.