Thermo Fisher Scientific sanctionné malgré des résultats en hausse, la mise à jour des objectifs sera surveillée

Thermo Fisher Scientific est victime de lourds dégagements à Wall Street (-9,31%, à 466,15 dollars) après avoir pourtant dévoilé des résultats trimestriels globalement supérieurs aux attentes.

Le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de laboratoire et d'instruments scientifiques a généré un chiffre d'affaires de 11,01 milliards de dollars, en progression de 6%, ou de 1% en organique. Pour Jefferies, la hausse des revenus de 1% à change et périmètre constants est conforme aux attentes, et tirée par la surperformance du segment LPBS (produits de laboratoires et services biopharma) qui a dépassé le consensus de 3%.



En parallèle, le résultat opérationnel a crû de 9%, à 1,86 milliard de dollars, et la marge opérationnelle s'est élevée à 16,9%, contre 16,6% en 2025. Quant au bénéfice dilué par action selon les normes GAAP, il a augmenté de 11%, à 4,43 dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté a augmenté de 6%, à 5,44 dollars, soutenu en partie par un taux d'imposition favorable.



Thermo Fisher Scientific précise au niveau de ses divisions que Life Science Solutions a généré une croissance organique de 1%, sous les attentes selon Jefferies. Pour Analytics Instruments, elle a connu un repli de 2%, là aussi, c'est moins bien que prévu par le consensus, en raison notamment des difficultés persistantes sur le marché académique et gouvernemental aux Etats-Unis. Même constat pour Specialty Diagnostics avec une baisse de 3%. En revanche, Laboratory Products and Biopharma Services a vu sa croissance organique bondir de 4%, largement au-dessus des prévisions, malgré des vents contraires dans les services pharma.



Au niveau des objectifs, la direction les mettra à jour lors d'une conférence. Jefferies annonce que le marché table sur un chiffre d'affaires de 44,56 milliards de dollars, une croissance organique de 3,2% et un bénéfice par action de 22,87 dollars. La banque d'investissement américaine relève toutefois que les perspectives de revenus (+3 à +4%) resteront inchangées, mais que la composition de la croissance pourrait différer du consensus avec plus de potentiel sur LPBS, et moins sur les instruments et le diagnostic. Enfin, toujours selon Jefferies, le relèvement du bénéfice par action pourrait être modéré.



La recommandation des analystes reste à acheter, avec une cible de cours de 600 dollars, soit un potentiel de hausse de 17% par rapport à la clôture de mercredi.