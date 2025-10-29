Thermo Fisher va racheter Clario pour 8,9 milliards de dollars
Thermo Fisher Scientific a annoncé l'acquisition de Clario Holdings, un spécialiste des données cliniques, pour 8,875 milliards de dollars en numéraire, auxquels pourront s'ajouter des versements conditionnels liés à la performance. Le Financial Times avait éventé la nouvelle, en évoquant un prix de 10 milliards de dollars. Cette opération doit encore recevoir l'aval des autorités de la concurrence et devrait être finalisée d'ici mi-2026.
Clario fournit des solutions numériques pour la collecte et l’analyse des données issues des essais cliniques. Ses technologies sont utilisées dans environ 70% des autorisations de mise sur le marché accordées par la FDA au cours des dix dernières années. L’entreprise, qui emploie 4 000 personnes, devrait réaliser 1,25 milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2025. Thermo Fisher intégrera Clario à sa division "Produits de laboratoire et services biopharma".
Un effet positif immédiat
L’acquisition de Clario devrait avoir un impact immédiat sur les résultats financiers de Thermo Fisher. Le groupe anticipe une hausse de 0,45 dollar de son bénéfice ajusté par action dès la première année suivant la finalisation de l’opération. Clario présente une forte rentabilité et un rythme de croissance soutenu, et Thermo Fisher prévoit de dégager environ 175 millions de dollars de synergies opérationnelles d’ici cinq ans, principalement grâce à des revenus additionnels générés par le rapprochement des offres.
Thermo Fisher Scientific Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de laboratoire et d'instruments scientifiques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels de laboratoire (73,2%). En outre, le groupe propose des produits chimiques (réactifs, solvant, sels, etc.), des produits consommables (tubes, entonnoirs, flacons, etc.), ainsi que des services de conditionnement, d'entreposage, de stockage, etc. ;
- instruments d'analyse scientifique (16,7%) : analyseurs (de l'eau, du gaz, des sols, etc.), spectromètres de masse, spectroscopes moléculaires, microscopes, manomètres, échantillonneurs, instruments de microbiologie, agents réactifs, etc. ;
- équipements et produits de diagnostic (10,1%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (58,4%) et de services (41,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (52,5%), Europe (25,3%), Asie-Pacifique (18,6%) et autres (3,6%).
