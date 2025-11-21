Lors du Conseil d'Administration des Laboratoires Boiron, qui s'est tenu le 19 novembre 2025, Thierry Boiron a informé le Conseil de sa décision de mettre fin à son mandat de Directeur Général Délégué à compter du 31 décembre 2025.
Thierry Boiron continuera à accompagner les Laboratoires en tant que Président de Boiron Developpement, fonction qu'il occupe actuellement et restera également Administrateur de Boiron SA.
Pascal Houdayer, Directeur Général des Laboratoires Boiron, réaffirme sa volonté de poursuivre la mise en oeuvre de la stratégie de développement et de transformation initiée depuis sa prise de fonction.
Les Laboratoires BOIRON sont nés en France il y a près d'un siècle, sous l'impulsion des médecins homéopathes qui souhaitaient bénéficier des médicaments les plus fiables possibles. Les médicaments homéopathiques présentent de nombreux atouts pour être prescrits et conseillés en première intention chaque fois que cela est pertinent, en médecine de ville comme en milieu hospitalier. Toutes les actions ont pour objectif d'apporter une contribution aux enjeux majeurs de santé publique.
Les médicaments homéopathiques sont obtenus à partir de substances appelées souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication décrit à la pharmacopée. Ces souches peuvent être d'origine végétale, animale, minérale ou chimique.
Il existe deux grandes familles de médicaments homéopathiques : les médicaments homéopathiques à nom commun et les médicaments homéopathiques à nom de marque (spécialités).
Le groupe BOIRON centralise sa production et sa logistique sur le territoire français. Il dispose également, en pleine propriété ou en location, de 26 établissements de distribution en France ainsi que de différents locaux dans les pays où il possède des filiales.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (44,8%), Europe (25,3%), Amérique du Nord (25,9%) et autres (4%).
