Lors du Conseil d'Administration des Laboratoires Boiron, qui s'est tenu le 19 novembre 2025, Thierry Boiron a informé le Conseil de sa décision de mettre fin à son mandat de Directeur Général Délégué à compter du 31 décembre 2025.

Thierry Boiron continuera à accompagner les Laboratoires en tant que Président de Boiron Developpement, fonction qu'il occupe actuellement et restera également Administrateur de Boiron SA.

Pascal Houdayer, Directeur Général des Laboratoires Boiron, réaffirme sa volonté de poursuivre la mise en oeuvre de la stratégie de développement et de transformation initiée depuis sa prise de fonction.