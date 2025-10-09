Edenred annonce qu'à la suite de sa nomination en tant que directeur général de Sodexo, Thierry Delaporte a présenté au conseil d'administration sa démission de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

A la date du 9 octobre, le conseil d'administration d'Edenred est composé de 12 membres, dont 2 administrateurs représentant les salariés. Il comporte 50% de femmes et 80% d'administrateurs indépendants.

Le conseil se réserve la possibilité de coopter un nouvel administrateur au cours des prochaines semaines, pour la durée restant à courir du mandat de Thierry Delaporte, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2028.