Thierry Fournier va rejoindre le conseil de Nexans comme censeur
Nexans annonce que son conseil d'administration a décidé de nommer Thierry Fournier en qualité de censeur, dans la perspective de proposer sa candidature en tant qu'administrateur à l'Assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026.
En qualité de censeur, il assistera aux séances du conseil d'administration avec un rôle consultatif, et fera ainsi bénéficier celui-ci de son expérience et de son expertise. Le règlement intérieur du conseil lui est applicable dans toutes ses dispositions.
Thierry Fournier occupe le poste de directeur général de Roquette Frères depuis 2025. Avant de rejoindre cette société, il a exercé les fonctions de senior vice president et directeur général pour l'Europe du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Saint-Gobain.
Auparavant, il a dirigé la région Amérique latine de Saint-Gobain, après avoir occupé plusieurs postes de direction en Europe et dans la CEI. Il a également dirigé la division Produits de construction pour la France, le Benelux et l'Afrique du Nord.
Nexans est un acteur clé de la transition du monde vers un avenir énergétique plus connecté et plus durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne vie à l'énergie en fournissant à ses clients des technologies de câble avancées pour la transmission d'énergie et de données. Aujourd'hui, Nexans va au-delà des câbles pour offrir à ses clients un service complet qui s'appuie sur la technologie numérique pour maximiser la performance et l'efficacité de leurs actifs critiques. Le Groupe conçoit des solutions et des services tout au long de la chaîne de valeur dans trois grands domaines d'activité : Bâtiment & Territoires (incluant les services publics et l'e-mobilité), Haute Tension & Projets (couvrant les parcs éoliens offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), et Industrie & Solutions (incluant les énergies renouvelables, le transport, le pétrole et le gaz, les automatismes, et autres).
Nexans emploie près de 25 700 personnes avec une empreinte industrielle dans 41 pays et des activités commerciales dans le monde entier. En 2025, le Groupe a réalisé un CA de 7,8 MdsEUR.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.