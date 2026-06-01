Thierry Mirville prend la direction financière de Vinci
Dans un communiqué laconique, Vinci fait part de la nomination, à compter de ce 1er juin, de Thierry Mirville au poste de directeur financier du groupe, succédant à Christian Labeyrie, qui prendra sa retraite à la fin de cette année.
Thierry Mirville était directeur financier adjoint et membre du comité exécutif de Vinci depuis le 1er octobre 2025, après avoir été nommé, en 2021, directeur financier du pôle Vinci Construction regroupant les activités de construction et de travaux routiers.
Il a débuté sa carrière professionnelle en 1991 chez GTIE (filiale de la Compagnie Générale des Eaux, puis filiale de Vinci à partir de 1997 et rebaptisée Vinci Energies en 2002). En 2018, il a rejoint Vinci SA pour prendre en charge la direction de la trésorerie, des financements et de la direction fiscale.
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (42,8% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (39,4% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,3% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,5%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (41,3%), Royaume-Uni (9,9%), Allemagne (8,7%), Espagne (5,1%), Europe (14,6%), Amérique du Nord (7,3%), Amérique centrale et du Sud (5,8%), Afrique (2,3%) et autres (5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.