Thinking Machines dévoile Inkling, un modèle ouvert pour rivaliser avec les acteurs chinois
Thinking Machines a présenté Inkling, son premier modèle d'intelligence artificielle à poids ouverts, avec l'ambition de proposer une alternative occidentale aux modèles ouverts développés en Chine. Fondée par l'ancienne directrice de la technologie d'OpenAI, Mira Murati, la start-up met à disposition un modèle de 975 milliards de paramètres que les utilisateurs peuvent télécharger, exécuter et personnaliser. Inkling est accessible via la plateforme Tinker ainsi que sur d'autres outils destinés aux développeurs.
Ce lancement intervient alors que l'écosystème occidental des modèles ouverts a perdu du terrain face aux laboratoires chinois, notamment après le recentrage de Meta sur des modèles propriétaires. De nombreuses entreprises se sont ainsi tournées vers des solutions comme Qwen d'Alibaba, jugées performantes et moins coûteuses. Thinking Machines entend répondre à cette évolution en proposant un modèle ouvert de grande ampleur capable de concurrencer les principales références du marché.
Selon les tests publiés par l'entreprise, Inkling affiche des performances compétitives face aux modèles propriétaires d'Anthropic, de Google et d'OpenAI, ainsi qu'aux principaux modèles ouverts. S'il reste globalement derrière les meilleures solutions disponibles, il se distingue sur les tâches impliquant des agents d'intelligence artificielle, un domaine en forte croissance qui pourrait favoriser son adoption par les développeurs et les entreprises.
Alphabet Inc. est une société holding organisée autour de 6 pôles d'activités :
- exploitation d'un moteur de recherche sur Internet (Google). En outre, le groupe exploite un site d'hébergement et de diffusion de vidéos (YouTube) et un service de messagerie gratuit en ligne (Gmail) ;
- développement et production de solutions domotiques (Nest Labs) : réseaux en Wi-Fi-synchronisés avec des programmes automatisés de thermostats, de détecteurs de fumée et de systèmes de sécurité ;
- recherche et développement de biotechnologies (Calico) : dédiées au traitement du vieillissement et des maladies dégénératives ;
- prestations de recherche en intelligence artificielle (Google X) ;
- prestations de services d'investissement : gestion d'un fonds de placement dédié aux jeunes entreprises opérant dans le secteur des nouvelles technologies (Google Ventures) et d'un fonds d'investissement destiné aux entreprises déjà développées (Google Capital) ;
- exploitation d'une infrastructure de réseau d'accès à Internet par fibre optique (Google Fiber).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (47,6%), Amériques (6%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (29,6%) et Asie-Pacifique (16,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.