Thomas Ingenlath revient chez Volvo Cars comme directeur du design

Volvo Cars annonce la nomination de Thomas Ingenlath en tant que directeur du design, nomination effective à compter du 1er février 2026, marquant le retour de "l'un des designers les plus influents de l'histoire récente de l'entreprise".

Succédant à Nicholas Gronenthal, qui a occupé le poste de responsable du design mondial par intérim, il rejoindra l'équipe de direction exécutive et dirigera l'organisation mondiale de design de Volvo Cars à travers le portefeuille de produits.



Autrefois vice-président principal du design de Volvo Cars, Thomas Ingenlath a joué "un rôle central dans la formation de l'identité contemporaine du design scandinave de l'entreprise et l'établissement du design comme élément déterminant de la marque".



Plus récemment, en tant que CEO de Polestar, il a dirigé la création dès ses débuts d'une marque de performance électrifiée axée sur le design, "traduisant des idées progressistes en véhicules de production dans un marché très concurrentiel".