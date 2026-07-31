Alors que l'intelligence artificielle redessine les services professionnels, Thomson Reuters parie sur la capacité de ses produits à générer une prime de marché.

L'intelligence artificielle (IA) est désormais pleinement intégrée aux flux de travail quotidiens, dépassant le stade des tests expérimentaux. Cette évolution stimule la demande de logiciels permettant aux professionnels d'accroître leur productivité. Selon une étude de McKinsey sur l'IA au travail, 92 % des entreprises prévoient d'intensifier leurs investissements dans ce domaine au cours des prochaines années.

Le secteur juridique est en première ligne. D'après l'étude "2026 Legal AI Survey" de Deloitte, 79 % des directions juridiques d'entreprises ont augmenté leurs budgets alloués à l'IA, avec une hausse moyenne des dépenses de 67 % sur un an. Les dirigeants se tournent vers l'IA pour réduire les coûts, accélérer les processus et internaliser davantage de missions.

Thomson Reuters figure parmi les entreprises les mieux positionnées pour en bénéficier. La société basée au Canada fournit des contenus et des logiciels de gestion de flux de travail dopés à l'IA pour les professionnels du droit, de la fiscalité, de l'audit, de la conformité et du secteur public.

Grâce à sa vaste base de données juridiques propriétaires, à ses produits pilotés par l'IA tels que Westlaw Advantage et CoCounsel, et à sa forte présence sur les marchés de la conformité et du secteur public, Thomson Reuters s'impose comme un bénéficiaire majeur. Cette stratégie se traduit déjà par une accélération de la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Des indicateurs financiers en progression

Le chiffre d'affaires s'est établi à 2,1 milliards de dollars US au premier trimestre 2026, en hausse de 10 % par rapport aux 1,9 milliard de dollars du premier trimestre 2025. Le segment des professions juridiques a porté cette croissance, progressant de 10 % sur un an pour atteindre 756 millions de dollars, contre 688 millions précédemment. Le segment "Corporate" a également progressé, affichant une hausse de 11 % à 608 millions de dollars contre 548 millions.

L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) ajusté a bondi de 8,9 % sur un an pour atteindre 881 millions de dollars au premier trimestre 2026, contre 809 millions. La marge d'EBITDA ajustée s'est établie à 42,2 %, en léger repli de 10 points de base. Ce trimestre a absorbé 12 millions de dollars de charges de licenciement liées à une restructuration des effectifs. Le maintien de la marge dans ces conditions souligne la résilience du groupe.

Le bénéfice net a progressé pour atteindre 459 millions de dollars au premier trimestre 2026, contre 434 millions, soit une amélioration de 5,8 % sur un an. Cette progression aurait été plus marquée sans l'impact des charges d'intérêts et la moindre performance des activités abandonnées.

Au premier trimestre 2026, le flux de trésorerie net provenant de l'exploitation s'est élevé à 505 millions de dollars, contre 445 millions au premier trimestre 2025. Cette hausse offre à la direction la marge de manœuvre nécessaire pour continuer d'investir dans les produits d'IA, réaliser des acquisitions et poursuivre le retour de capital aux actionnaires sans fragiliser le bilan.

Gare au fossé (de l'IA)

L'action Thomson Reuters a reculé de 24,8 % au cours des 12 derniers mois et s'échange actuellement à 138,4 dollars canadiens (CAD), soit 98,7 dollars US, bien en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 285,3 CAD (202,5 dollars US). Les investisseurs semblent prudents quant à la capacité de l'entreprise à transformer ses investissements massifs dans l'IA en une croissance durable des bénéfices.

En termes de valorisation, le marché exige des preuves plus concrètes que des produits comme CoCounsel et Westlaw AI peuvent générer une croissance pérenne et une expansion des marges. Le titre s'échange à 24,8 fois les bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2026, soit un niveau inférieur à sa moyenne historique sur trois ans (ratio cours/bénéfice ou P/E de 32,6x). Cette prudence ne semble toutefois pas décourager les analystes.

Le sentiment des analystes reste constructif : 13 des 18 experts recommandent l'achat du titre, tandis que cinq préconisent de le conserver. L'objectif de cours moyen de 173,5 CAD (123,2 dollars US) suggère un potentiel de hausse de 24,7 % si l'exécution opérationnelle reste alignée sur les ambitions de la direction en matière d'IA.

Les obstacles

Thomson Reuters fait face à une concurrence accrue, l'IA abaissant les barrières à l'entrée. Des rivaux historiques ainsi que des entreprises natives de l'IA se disputent désormais les clients et les talents. Par ailleurs, l'évolution des réglementations sur l'IA, la vie privée et la protection des données pourrait augmenter les coûts de conformité, restreindre le développement de produits et accroître les risques juridiques et opérationnels. Si ces risques ne menacent pas la trajectoire à court terme de Thomson Reuters, ils pourraient limiter sa capacité à capter l'intégralité du cycle de croissance structurelle du secteur.