Les places européennes ont évolué en ordre dispersé. Les valeurs scandinaves se distinguent, portées par l'offre de rachat sur Olav Thon Eiendomsselskap et les commandes record de Munters. SSE progresse également après l'annonce d'une levée de fonds. À l'inverse, Edenred et Pluxee accusent le coup après la réforme du système brésilien de titres-restaurant.

Actions en hausse :

Olav Thon Eiendomsselskap (+22%) bondit après l’annonce d’une offre publique d’achat à 335 NOK par action lancée par Thon Gruppen, valorisant la société à environ 34 Mds NOK. L’offre, assortie d’une prime de 23% sur le dernier cours, précède un retrait prévu de la Bourse d’Oslo.

SSE (+12%) gagne du terrain après l’annonce d’une augmentation de capital de 2 MdsGBP destinée à financer son plan d’investissement sur cinq ans, évalué à 33 MdsGBP. Le fournisseur britannique d’électricité et d’infrastructures énergétiques prévoit d’accélérer le développement de ses réseaux et capacités renouvelables au Royaume-Uni, un projet financé majoritairement par ses flux de trésorerie et un recours limité à la dette.

Munters (+11%) avance après l’annonce de commandes record d’une valeur totale de 215 M USD (environ 2 Mds SEK) auprès d’un client unique aux Etats-Unis. Ces contrats, liés à la fourniture d’unités de traitement d’air pour centres de données, seront livrés entre fin 2026 et début 2028. Il s’agit de la plus importante commande jamais enregistrée par le groupe, qui renforce ainsi sa position dans le refroidissement à haute efficacité pour les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle.

Jenoptik (+8%) rebondit malgré un ton plus prudent pour 2025. Le groupe anticipe un chiffre d’affaires stable à légèrement en baisse et une marge Ebitda limitée à 18-19,5 %. Les incertitudes liées aux droits de douane pèsent encore, mais la hausse des commandes et la solidité du bilan rassurent le marché.

Alcon (+7%) progresse après la publication de résultats trimestriels contrastés, marqués par un recul du bénéfice net mais une hausse du chiffre d’affaires. Le groupe suisse maintient ses prévisions 2025, tablant sur une croissance de 4 à 5% à taux de change constants et un BPA ajusté compris entre 3,05 et 3,15 USD. La forte demande pour les équipements chirurgicaux, notamment le système Unity VCS, compense l’impact des droits de douane et d’une fiscalité plus lourde.

Azelis (+3%) progresse après l’annonce de la cession par EQT de 44 millions d’actions, ramenant sa participation à 10% du capital. L’opération, réalisée via le fonds EQT VIII, a été souscrite par plusieurs investisseurs institutionnels, dont Temasek, JNE Partners et First Pacific Advisors, et sera finalisée ce mercredi. La pression vendeuse issue de la détention de titres par EQT a été le principal facteur à l'origine de la décote par rapport à IMCD, note KBC, qui ajoute que la décote devrait s'estomper à mesure que l'actionnariat évolue.

Actions en baisse :

Edenred (-9%) et Pluxee (-11%) plongent après l’annonce du décret brésilien plafonnant les commissions à 3,6% et réduisant les délais de paiement à 15 jours dans le cadre du Programme d’Alimentation du Travailleur. Les deux groupes, très exposés au marché brésilien, redoutent un impact significatif sur leurs marges en 2026. Edenred a révisé à la baisse ses prévisions, tandis que Pluxee envisage un recours en justice contre ces mesures jugées pénalisantes pour le secteur.

FLSmidth (-7%) recule après l’annonce d’un chiffre d’affaires trimestriel en baisse de 15%, à 3,45 MdsDKK, inférieur aux attentes. Malgré une hausse de 8% du bénéfice Ebita ajusté, la révision de la prévision annuelle, désormais limitée à 14,5 MdsDKK, a pesé sur le titre. Le groupe danois d’équipements miniers maintient toutefois sa marge cible entre 15 et 15,5%, soutenue par une amélioration de la rentabilité opérationnelle.

A2A (-6%) recule après la présentation de son plan stratégique 2024-2035, prévoyant 23 MdsEUR d’investissements, dont 1,6 MdEUR dédiés aux centres de données. Le groupe énergétique italien a publié un bénéfice net en baisse de 19% sur neuf mois, pénalisé par une production hydroélectrique plus faible, mais a confirmé ses objectifs annuels. Le marché sanctionne néanmoins un plan ambitieux perçu comme coûteux à court terme malgré ses perspectives positives à long terme.

Ionos (-5%) recule après l’annonce de la cession de sa division AdTech, jugée trop volatile. Si le groupe a enregistré une hausse de plus de 20% de son Ebitda ajusté et une progression de 6 % de son chiffre d’affaires hors AdTech, le ralentissement de la croissance et la révision à la baisse de 10 % de ses prévisions ont pesé sur le titre.

Taylor Wimpey (-3%) recule après avoir confirmé ses prévisions annuelles, sur fond de ralentissement du marché immobilier britannique. Le constructeur a signalé une baisse du rythme de ventes à l’automne, à 0,63 unité par site et par semaine, contre 0,71 un an plus tôt, en raison des craintes de nouvelles taxes foncières et d’une accessibilité financière toujours tendue. Le groupe maintient néanmoins sa prévision de bénéfice d’exploitation autour de 424 MGBP et de livraisons entre 10 400 et 10 800 logements en 2025.

Hensoldt (-2%) recule après plusieurs ajustements d’analystes. JP Morgan abaisse sa recommandation de “acheter” à “neutre” et réduit son objectif de cours de 110 à 100 EUR. Jefferies maintient une opinion neutre avec un objectif légèrement abaissé à 90 EUR, tandis que Deutsche Bank reste à l’achat, mais ramène son objectif de 113 à 101 EUR. Ces révisions traduisent un ton plus réservé du marché sur le spécialiste allemand de la défense.