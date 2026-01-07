THX Pharma nomme un nouveau directeur général adjoint

Le conseil d'administration de la société pharmaceutique THX Pharma, ex-Theranexus, a choisi Julien Veys pour le poste de directeur général adjoint.

Cette nomination au sein de l'entreprise dédiée aux maladies neurologiques rares s'inscrit dans la continuité du développement et de la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie, tournée vers l'enregistrement, l'accès précoce et la commercialisation à l'international de ses médicaments.



Julien Veys a rejoint THX Pharma en janvier 2016 et a successivement occupé les fonctions de Chief Business Development Officer, puis de Chief Operating Officer depuis janvier 2025. Il a joué un rôle clé dans plusieurs étapes structurantes du développement de la société, parmi lesquelles l'introduction en bourse sur Euronext Growth en 2017 et plusieurs in-licensing, l'acquisition de licence auprès d'autres sociétés ou fondations.