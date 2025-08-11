Thyssenkrupp : AlphaValue/Baader Europe confirme son conseil

AlphaValue/Baader Europe confirme son conseil d'achat sur le titre thyssenkrupp, avec un objectif de cours inchangé à 12,50 euros.



L'analyste estime que l'approbation du projet de scission de TK Marine Systems par l'assemblée générale extraordinaire marque une étape importante vers une structure de groupe moins complexe, chaque entité devant assumer la responsabilité de sa génération et de ses besoins en trésorerie.



Le broker souligne toutefois que le dossier le plus complexe reste la négociation d'un plan d'affaires pour Steel Europe avec les syndicats, en particulier la définition des besoins financiers de long terme et leurs modalités de financement.



D'après la note, la plupart des activités opérationnelles du groupe subissent une faible demande et une pression sur les marges, thyssenkrupp devant publier le 14 août des résultats neuf mois anticipés comme 'faibles'.