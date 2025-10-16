Thyssenkrupp : AlphaValue relève sa cible
Publié le 16/10/2025 à 13:03
Selon le bureau d'analyses, cette révision s'explique principalement par un changement d'analyste en charge du suivi du dossier, entraînant une actualisation de la méthodologie de valorisation utilisée. Le broker ajoute que cette nouvelle approche s'appuie sur des méthodes de valorisation internes et comparatives plus systématiques, ce qui justifie l'ajustement à la hausse de la cible.
La note précise enfin que les prévisions de bénéfice par action pour 2025 et 2026 évoluent peu, ce qui conduit AlphaValue à conserver une opinion positive sur le titre.