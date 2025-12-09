thyssenkrupp AG est un groupe d'entreprises industrielles et technologiques basé en Allemagne. Ses activités s'articulent autour de cinq segments : Materials Services est engagé dans la distribution mondiale de matériaux et la fourniture de services techniques pour le secteur de la production et de la fabrication ; Industrial Components fabrique des composants forgés et des solutions de systèmes pour les secteurs des ressources, de la construction et de la mobilité, ainsi que des couronnes d'orientation, des roulements antifriction et des couronnes laminées sans soudure pour les secteurs de l'énergie éolienne et des machines de construction ; Automotive Technology développe et fabrique des composants et des systèmes de haute technologie pour l'industrie automobile et développe des systèmes de production automatisés pour l'industrie automobile ; Steel Europe rassemble les activités d'acier plat au carbone de première qualité, des solutions de matériaux intelligents aux pièces finies ; Marine Systems est un fournisseur de systèmes dans la construction de sous-marins et de navires de surface et dans le domaine de l'électronique maritime et de la technologie de sécurité. Il est présent dans le monde entier.