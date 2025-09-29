ThyssenKrupp : Jefferies entame un suivi à conserver
Publié le 29/09/2025 à 16:15
S'il voit du 'potentiel de hausse attrayant lié à la réorganisation à court terme (scission de ThyssenKrupp Marine Systems, déconsolidation de l'acier européen)', le broker souligne que le titre a déjà grimpé de 195% depuis le début de l'année.
Jefferies reconnait des risques (structure complexe, exécution et macro européenne difficile pour l'automobile et l'acier), mais pointe un bilan solide offrant de la flexibilité, un rendement du capital stable à 0,15 euro par action et un free cash-flow positif.