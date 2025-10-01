ThyssenKrupp : Jefferies maintient son conseil sur le titre
Publié le 01/10/2025 à 15:59
L'analyste indique dans son érude du jour que ThyssenKrupp affiche une croissance rentable, soutenue par un carnet de commandes record de 18,6 milliards d'euros, garantissant une visibilité commerciale pluriannuelle.
'La stratégie de l'entreprise repose sur une prise de commandes sélective à forte valeur ajoutée et une expansion optimisée en capital, illustrée par le chantier naval de Wismar' explique Jefferies.
'Avec un marché potentiel qui devrait doubler d'ici 2033, ThyssenKrupp semble bien positionnée pour capitaliser sur cette croissance, grâce à l'autonomie stratégique découlant de la scission' rajoute le bureau d'analyse en conclusion.