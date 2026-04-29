ThyssenKrupp prend l'ascenseur, UBS encaisse le jackpot et ADP atterrit en perte

Adidas accélère à l'approche du Mondial pendant qu'UBS double son bénéfice. ThyssenKrupp empoche un dividende inattendu sur l'opération de Kone et TK Elevator, tout sourit aux gagnants. Pendant ce temps, ADP voit ses passagers déserter avec le conflit au Moyen-Orient, Lectra accuse un ralentissement brutal et Deutsche Bank suscite la méfiance malgré ses bénéfices records.

Actions en hausse :



ThyssenKrupp (+13%) : profite indirectement du rachat de TK Elevator (son ancienne division d'ascenseurs) par Kone à 29,4 MdsEUR, sa participation minoritaire d'environ 1,25 MdEUR conservée dans un trust de pension étant mécaniquement revalorisée par l'opération.



Adidas (+7%) : chausse les bons crampons avec un bénéfice opérationnel de 705 MEUR contre 647 MEUR prévus (+16%), le CA bondissant de 14% à taux constants porté par la Chine et l'Amérique du Nord. L'allemand grignote les parts d'un Nike forcé aux soldes massives, objectifs 2026 maintenus.



LDC (+6%) : décroche le feu vert de la CMA britannique pour avaler Green Label (marque Gressingham), spécialiste outre-Manche du canard et des volailles premium. Le leader français de la volaille étend son territoire au Royaume-Uni, Green Label rejoignant ses comptes dès le 1er mai.



Amundi (+4%) : signe sa meilleure collecte trimestrielle depuis 4 ans avec 32 MdsEUR drainés (vs 13 MdsEUR attendus par les analystes), le résultat net grimpant de 22% à 344 MEUR. Les ETF concentrent l'appétit des investisseurs en captant 16 MdsEUR à eux seuls.



UBS (+5%) : double presque son bénéfice net (80%) à 3,04 MdsUSD contre 2,33 MdsUSD attendus, la banque d'investissement signant des résultats records en Global Markets. Le suisse boucle l'intégration Credit Suisse et déploie 3 MdsUSD de rachats d'actions avant fin juin.



Actions en baisse :



Lectra (-10%): la small cap française spécialisée dans les solutions d'intelligence industrielle fait état d'un fort ralentissement de sa croissance. Le chiffre d'affaires est en repli de 16% malgré un carnet de commandes en forte progression. Le groupe a confirmé ses ambitions pour la période 2026-2028.



ADP (-4%): le groupe a annoncé des revenus en baisse au premier trimestre en raison de l'impact du conflit au Moyen-Orient. Le chiffre d'affaires est en repli de 0,9% sur le premier trimestre 2026 et s'établit en dessous du consensus des analystes.



St. James's Place (-6%): le gestionnaire d'actifs britannique a annoncé que la baisse des marchés mondiaux a pesé sur ses encours sous gestion au cours de la période. Les actifs sous gestion se sont établis à 216,9 MdsGBP contre 220 MdsGBP à la fin du mois de décembre.



Deutsche Bank (-3%): en dépit de bénéfices records, la première banque allemande suscite la méfiance des analystes. Plusieurs cabinets alertent sur les risques croissants pour le secteur bancaire européen, confronté à une inflation persistante et au ralentissement de la croissance.



DSV (-3%) : le spécialiste des prestations de transport fait état d'une baisse de son résultat net au premier trimestre malgré une forte progression de ses revenus sur un an glissant. Le bénéfice par action est en repli à 6,8 DKK contre 11,9 DKK un an plus tôt.