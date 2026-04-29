ThyssenKrupp prend l'ascenseur, UBS encaisse le jackpot et ADP atterrit en perte
Adidas accélère à l'approche du Mondial pendant qu'UBS double son bénéfice. ThyssenKrupp empoche un dividende inattendu sur l'opération de Kone et TK Elevator, tout sourit aux gagnants. Pendant ce temps, ADP voit ses passagers déserter avec le conflit au Moyen-Orient, Lectra accuse un ralentissement brutal et Deutsche Bank suscite la méfiance malgré ses bénéfices records.
ThyssenKrupp (+13%) : profite indirectement du rachat de TK Elevator (son ancienne division d'ascenseurs) par Kone à 29,4 MdsEUR, sa participation minoritaire d'environ 1,25 MdEUR conservée dans un trust de pension étant mécaniquement revalorisée par l'opération.
Adidas (+7%) : chausse les bons crampons avec un bénéfice opérationnel de 705 MEUR contre 647 MEUR prévus (+16%), le CA bondissant de 14% à taux constants porté par la Chine et l'Amérique du Nord. L'allemand grignote les parts d'un Nike forcé aux soldes massives, objectifs 2026 maintenus.
LDC (+6%) : décroche le feu vert de la CMA britannique pour avaler Green Label (marque Gressingham), spécialiste outre-Manche du canard et des volailles premium. Le leader français de la volaille étend son territoire au Royaume-Uni, Green Label rejoignant ses comptes dès le 1er mai.
Amundi (+4%) : signe sa meilleure collecte trimestrielle depuis 4 ans avec 32 MdsEUR drainés (vs 13 MdsEUR attendus par les analystes), le résultat net grimpant de 22% à 344 MEUR. Les ETF concentrent l'appétit des investisseurs en captant 16 MdsEUR à eux seuls.
UBS (+5%) : double presque son bénéfice net (80%) à 3,04 MdsUSD contre 2,33 MdsUSD attendus, la banque d'investissement signant des résultats records en Global Markets. Le suisse boucle l'intégration Credit Suisse et déploie 3 MdsUSD de rachats d'actions avant fin juin.
Actions en baisse :
Lectra (-10%): la small cap française spécialisée dans les solutions d'intelligence industrielle fait état d'un fort ralentissement de sa croissance. Le chiffre d'affaires est en repli de 16% malgré un carnet de commandes en forte progression. Le groupe a confirmé ses ambitions pour la période 2026-2028.
ADP (-4%): le groupe a annoncé des revenus en baisse au premier trimestre en raison de l'impact du conflit au Moyen-Orient. Le chiffre d'affaires est en repli de 0,9% sur le premier trimestre 2026 et s'établit en dessous du consensus des analystes.
St. James's Place (-6%): le gestionnaire d'actifs britannique a annoncé que la baisse des marchés mondiaux a pesé sur ses encours sous gestion au cours de la période. Les actifs sous gestion se sont établis à 216,9 MdsGBP contre 220 MdsGBP à la fin du mois de décembre.
Deutsche Bank (-3%): en dépit de bénéfices records, la première banque allemande suscite la méfiance des analystes. Plusieurs cabinets alertent sur les risques croissants pour le secteur bancaire européen, confronté à une inflation persistante et au ralentissement de la croissance.
DSV (-3%) : le spécialiste des prestations de transport fait état d'une baisse de son résultat net au premier trimestre malgré une forte progression de ses revenus sur un an glissant. Le bénéfice par action est en repli à 6,8 DKK contre 11,9 DKK un an plus tôt.
thyssenkrupp AG est un groupe d'entreprises industrielles et technologiques basé en Allemagne. Ses activités s'articulent autour de cinq segments : Materials Services est engagé dans la distribution mondiale de matériaux et la fourniture de services techniques pour le secteur de la production et de la fabrication ; Industrial Components fabrique des composants forgés et des solutions de systèmes pour les secteurs des ressources, de la construction et de la mobilité, ainsi que des couronnes d'orientation, des roulements antifriction et des couronnes laminées sans soudure pour les secteurs de l'énergie éolienne et des machines de construction ; Automotive Technology développe et fabrique des composants et des systèmes de haute technologie pour l'industrie automobile et développe des systèmes de production automatisés pour l'industrie automobile ; Steel Europe rassemble les activités d'acier plat au carbone de première qualité, des solutions de matériaux intelligents aux pièces finies ; Marine Systems est un fournisseur de systèmes dans la construction de sous-marins et de navires de surface et dans le domaine de l'électronique maritime et de la technologie de sécurité. Il est présent dans le monde entier.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.