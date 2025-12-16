Tikehau Capital investit dans Intersec

Tikehau Capital et Revaia annoncent avoir conclu un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société française Intersec, aux côtés de l'équipe de direction de cette société, afin de soutenir la prochaine phase de sa croissance.



Intersec fournit des solutions de métadonnées alimentées par l'IA à destination des gouvernements et des opérateurs mobiles, pour des cas d'usage critiques tels que l'alerte à la population, la localisation des appels d'urgence ou la performance réseau.



Tikehau Capital et Revaia ont l'intention d'engager des capitaux importants pour soutenir sa croissance à travers des acquisitions, ainsi que pour financer les investissements en R&D destinés à faire évoluer ses plateformes et applications phares.



Soumise à la consultation préalable des instances représentatives du personnel, aux conditions usuelles ainsi qu'aux approbations des autorités réglementaires, la finalisation de l'opération est prévue avant la fin du 1er trimestre 2026.