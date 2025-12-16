Tikehau Capital investit dans Intersec
Publié le 16/12/2025 à 10:15
Intersec fournit des solutions de métadonnées alimentées par l'IA à destination des gouvernements et des opérateurs mobiles, pour des cas d'usage critiques tels que l'alerte à la population, la localisation des appels d'urgence ou la performance réseau.
Tikehau Capital et Revaia ont l'intention d'engager des capitaux importants pour soutenir sa croissance à travers des acquisitions, ainsi que pour financer les investissements en R&D destinés à faire évoluer ses plateformes et applications phares.
Soumise à la consultation préalable des instances représentatives du personnel, aux conditions usuelles ainsi qu'aux approbations des autorités réglementaires, la finalisation de l'opération est prévue avant la fin du 1er trimestre 2026.