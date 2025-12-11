Tikehau Capital renouvelle et augmente sa facilité de crédit

Le groupe de gestion d'actifs alternatifs Tikehau Capital annonce avoir renouvelé et augmenté sa facilité de crédit renouvelable (RCF), la portant de 800 millions à 1,15 milliard d'euros, dépassant ainsi son objectif initial de 1 MdEUR.



Cette nouvelle facilité remplace la précédente, qui arrivait à échéance en 2028. Sursouscrite, elle a réuni un pool de 15 banques et groupes bancaires de premier plan couvrant l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, dont 4 nouveaux prêteurs internationaux.



La facilité renouvelée a été conclue pour une durée initiale de cinq ans, assortie de deux options de prolongation d'un an chacune, étendant ainsi l'horizon de financement jusqu'en 2030 au minimum, et potentiellement jusqu'en 2032.



"Cette opération renforce notre flexibilité financière et accompagne l'expansion continue de notre plateforme, créant ainsi de la valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes", déclare Guillaume Belnat, directeur financier adjoint de Tikehau Capital.