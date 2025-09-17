(Zonebourse avec Reuters) L'accord annoncé mardi par Donald Trump entre Washington et Pékin pour maintenir TikTok aux États-Unis relance le feuilleton autour de l'application, utilisée par quelque 170 millions d'Américains. Cet accord prévoit que les actifs américains de TikTok soient transférés à des propriétaires locaux, tout en laissant à ByteDance, sa maison mère chinoise, une participation minoritaire.

Publié le 17/09/2025 à 20:30 - Modifié le 17/09/2025 à 20:31

Selon les bases de l’entente discutée depuis le printemps, ByteDance conserverait 19,9% du capital, tandis que 80% iraient à un consortium d’investisseurs existants et de nouveaux entrants. Voici la liste des groupes qui ont déposé une offre ou manifesté leur intérêt :

Actionnaires existants

Le noyau du consortium inclurait Susquehanna International Group (SIG), General Atlantic et KKR, déjà présents au capital de ByteDance.

Oracle, Andreessen Horowitz et Silver Lake

Oracle, partenaire stratégique de TikTok puisqu’il héberge les données des utilisateurs américains via ses services cloud, devrait prendre une part significative. Le fonds Andreessen Horowitz ainsi que Silver Lake participeraient également.

Amazon

Le géant américain du e-commerce a envoyé une offre de dernière minute pour acquérir les actifs de TikTok hors de Chine. Une lettre a été adressée au vice-président JD Vance et au secrétaire au Commerce Howard Lutnick.

OnlyFans et la fondation Hedera

Tim Stokely, fondateur d’OnlyFans, via sa nouvelle société Zoop, a déposé une offre en partenariat avec la Hbar Foundation, gestionnaire du réseau crypto Hedera, afin de racheter l’application.

AppLovin

La plateforme marketing, valorisée plus de 200 milliards de dollars, a proposé un rachat global de TikTok hors de Chine, affirmant pouvoir financer l’opération seule mais restant ouverte à l’entrée de partenaires stratégiques.

Perplexity AI

La start-up spécialisée dans la recherche assistée par intelligence artificielle a soumis un projet de fusion entre TikTok U.S. et ses propres activités, avec une entrée potentielle du gouvernement américain au capital lors d’une future introduction en Bourse.

Reddit et Frank McCourt

Frank McCourt, ancien propriétaire des Los Angeles Dodgers, mène une offre baptisée "The People’s Bid" avec l’appui d’Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit. Leur projet repose sur une technologie permettant aux utilisateurs de contrôler leurs données.

Jesse Tinsley et MrBeast

Un groupe d’investisseurs mené par l’entrepreneur Jesse Tinsley, fondateur d’Employer.com, et incluant le youtubeur star MrBeast (Jimmy Donaldson), a proposé une offre au comptant de 30 milliards de dollars pour les activités américaines de TikTok.

Microsoft

Déjà pressenti lors de la première tentative de cession en 2020, le géant de Redmond reste dans la course. Trump lui-même a confirmé en janvier que Microsoft discutait d’un rachat.