Un accord-cadre concernant TikTok devrait être finalisé dans les 30 à 45 jours, selon des sources proches du dossier citées par CNBC. Le projet inclut l’arrivée de nouveaux investisseurs aux côtés d’actionnaires existants de ByteDance, la maison mère chinoise du réseau social. Oracle conserverait son rôle de partenaire cloud de la plateforme, élément central du dispositif de sécurité des données américaines.

Les contours financiers de l’opération restent à préciser. Les premières indications suggèrent des montants limités, éloignés d’une introduction en Bourse. Ni la Maison Blanche, ni TikTok, ni Oracle n’ont pour l’instant commenté ces informations. L’avenir de TikTok aux États-Unis est suspendu depuis le vote en 2024 d’une loi imposant un désengagement de ByteDance sous peine d’interdiction, sur fond d’inquiétudes concernant la protection des données et l’influence potentielle de Pékin.

Depuis janvier, le président Donald Trump a repoussé à trois reprises la date butoir, tandis que les négociations ont été ralenties par les tensions commerciales entre Washington et Pékin. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a confirmé lundi qu’un cadre d’accord avait été trouvé entre les deux pays, les aspects commerciaux étant réglés depuis le printemps. Oracle reste au centre du dispositif, la Maison Blanche ayant déjà confié au groupe la gestion des données américaines et les mises à jour logicielles de TikTok, Donald Trump ayant même indiqué qu’il verrait favorablement un rachat par Larry Ellison.