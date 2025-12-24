A en croire le document, Tim Cook a fait l'acquisition de ce bloc d'actions en date du lundi 22 décembre à un prix unitaire de 58,95 dollars, ce qui porte la total de sa participation à 105 480 titres de classe B.

Le numéro un d'Apple, âgé de 64 ans, siège au conseil d'administration de Nike depuis 2005 en tant qu'administrateur indépendant, ce qui l'a conduit à prendre la présidence du comité de rémunération de l'équipementier sportif.

Un autre membre du conseil d'administration du groupe de Beaverton, Bob Swan, l'ancien directeur général d'Intel entre 2019 et 2021, a lui aussi fait l'acquisition de titres Nike de classe B lundi dernier, en l'espèce 8 691 titres qui ont été rachetés à un prix de 57,54 dollars l'actions.

Ces transactions interviennent alors que le cours de Bourse de Nike a chuté de 13% depuis la publication, jeudi dernier, de résultats trimestriels jugés décevants alors que le fabricant d'articles de sport est censé être en plein phase de redressement.

Le titre a perdu environ un quart de sa valeur depuis le début de l'année.

A la Bourse de New York, l'action Nike progressait de plus de 2,3% mercredi en cotations avant-Bourse dans le sillage de ces notifications.