Tim Cook, le patron d'Apple, a racheté pour trois millions de dollars d'actions Nike
Tim Cook, le directeur général d'Apple, a acheté 50 000 actions ordinaires Nike pour une valeur de près de trois millions d'euros, peut-on lire mercredi dans un formulaire déposé auprès de la SEC, le gendarme boursier américain.
A en croire le document, Tim Cook a fait l'acquisition de ce bloc d'actions en date du lundi 22 décembre à un prix unitaire de 58,95 dollars, ce qui porte la total de sa participation à 105 480 titres de classe B.
Le numéro un d'Apple, âgé de 64 ans, siège au conseil d'administration de Nike depuis 2005 en tant qu'administrateur indépendant, ce qui l'a conduit à prendre la présidence du comité de rémunération de l'équipementier sportif.
Un autre membre du conseil d'administration du groupe de Beaverton, Bob Swan, l'ancien directeur général d'Intel entre 2019 et 2021, a lui aussi fait l'acquisition de titres Nike de classe B lundi dernier, en l'espèce 8 691 titres qui ont été rachetés à un prix de 57,54 dollars l'actions.
Ces transactions interviennent alors que le cours de Bourse de Nike a chuté de 13% depuis la publication, jeudi dernier, de résultats trimestriels jugés décevants alors que le fabricant d'articles de sport est censé être en plein phase de redressement.
Le titre a perdu environ un quart de sa valeur depuis le début de l'année.
A la Bourse de New York, l'action Nike progressait de plus de 2,3% mercredi en cotations avant-Bourse dans le sillage de ces notifications.
Timothy D. Cook est, depuis la démission de Steve Jobs le 24 août 2011, le directeur général d’Apple Inc.
Tim Cook a grandi dans l’Alabama. Son père travaillait sur un chantier naval et sa mère était mère au foyer. Diplômé en 1982 de l’université d’Auburn dans l’Alabama en ingénierie industrielle, il décroche brillamment son MBA en 1988 à l’Université de Duke en Caroline du Nord, l’une des plus prestigieuses universités américaines.
Tim Cook a travaillé 12 ans chez IBM, en y supervisant notamment la production et la distribution en Amérique du Nord et en Amérique latine. Il entre ensuite chez Compaq puis devient vice-président chargé de la production, de l’approvisionnement et de la gestion de l’inventaire.
C’est Steve Jobs qui va lui-même débaucher Tim Cook chez Compaq en 1997. Tim Cook rejoint Apple en mars 1998, un an après le retour de Steve Jobs aux commandes. Placé sous l’autorité directe de Steve Jobs, Tim Cook est responsable de la gestion de la chaîne logistique d’Apple, des ventes, du support et du service aux clients, pour tous les marchés sur lesquels est présente l’entreprise.
Tim Cook met alors en place une stratégie bien réfléchie : l’entreprise doit réduire sa gamme de produits ainsi que le nombre de distributeurs et de revendeurs. Autre virage stratégique initié par Tim Cook : la sous-traitance en Asie. Tim Cook est l’homme de la délocalisation chez Apple.
En 2000, Tim Cook prend la direction des ventes internationales, puis en 2004, il prend la tête de la division Macintosh, celle qui est responsable des MacBook, MacBook Pro et iMac. Et là, les résultats parlent d’eux-mêmes : les ventes de Mac n’ont de cesse de progresser. Son ascension est alors fulgurante ; en 2005 il devient directeur général délégué de la firme à la pomme. En Janvier 2007, Cook est promu au COO.
Tim Cook prend la direction par interim de la firme par deux fois, en 2004 (pendant 2 mois) et 2009, alors que Steve Jobs doit s’éloigner pour diverses opérations. C’est en janvier 2011 qu’il reprend les manettes de la firme, passage définitif à partir d’août 2011. Depuis, il a mené la barque d’Apple avec un succès incroyable et a fait tripler la valeur boursière de la marque, ce qui contribue à augmenter sa fortune.
Tim Cook est décrit comme un homme brillant et un travailleur acharné. Moins impulsif que son prédécesseur, il peut, selon ses collaborateurs, paraître émotionnellement détaché et implacable. S’il s’agit d’un homme discret qui ne fait que très peu d’apparitions publiques, plusieurs engagements ont contribué à soigner son image : son coming-out en 2014, sa volonté affichée de léguer sa fortune à des œuvres caritatives après sa mort…
Tim Cook siège également au conseil d’administration de Nike.
Nike, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de chaussures, d'articles et d'équipements de sport. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques Nike, Jordan, Converse Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron et Jack Purcell. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- chaussures (66,9%) ;
- vêtements (28,1%) ;
- équipements de sport (4,8%) : équipements de golf (clubs de golf, balles, gants, etc.), sacs, ballons, etc. ;
- autres (0,2%).
A fin mai 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 034 magasins dans le monde, de distributeurs indépendants et par le biais d'Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (42,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (26,5%), Chine (14,2%), Asie-Pacifique et Amérique latine (13,5%) et autres (3,5%).
