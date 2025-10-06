Tiré par sa croissance externe, LDC enregistre une forte hausse d'activité au S1

LDC a réalisé un chiffre d'affaires de 3450 millions d'euros au 1er semestre de son exercice 2025-2026 (clos fin août), en progression de 15,6% par rapport à la même période de l'an dernier. À périmètre identique, la hausse ressort à 5,6%.



Cette croissance est portée par l'intégration des acquisitions récentes, notamment dans les pôles International et Traiteur, et par les revalorisations tarifaires mises en place, en particulier sur le segment Volaille France.



Dans le détail, l'activité Volaille France génère 2300 MEUR de revenus sur le semestre, en hausse de 6,5% (+5,1% à périmètre identique), grâce à la bonne tenue de la consommation, à un mix-produit favorable et à la vigueur des marques du groupe.



Le pôle International enregistre une forte progression de 66% à 612,2 MEUR, stimulé par l'effet périmètre (+49,6%) mais aussi par une croissance organique solide (+15,8%), avec un retour à des conditions de production normalisées en Pologne et en Hongrie.



Le segment Traiteur affiche pour sa part un chiffre d'affaires de 537,8 MEUR, en hausse de 18,2%, intégrant l'effet de l'acquisition de Pierre Martinet. À périmètre identique, les ventes sont stables (-0,2%).



'Ce début d'année réussi dans un contexte de marché toujours favorable conforte la volonté du Groupe d'être moteur dans la modernisation de la filière', déclare LDC dans son communiqué.



LDC confirme ainsi ses objectifs annuels : franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et atteindre un EBITDA d'environ 560 MEUR.