TIS Inc. fournit principalement des services d'externalisation d'entreprises et de cloud computing liés à l'investissement informatique, ainsi que des solutions et des développements logiciels. La société opère dans quatre secteurs d'activité. Le segment des technologies de l'information (TI) fournit des services informatiques à forte intensité de connaissances. Le segment Business Process Outsourcing (BPO) fournit des services d'externalisation des processus d'affaires tels que le marketing et la promotion, le travail de bureau et le travail contractuel en utilisant une grande quantité de savoir-faire en matière d'affaires et de technologies de l'information. Le segment Financial IT est engagé dans l'exploitation d'entreprises à haute valeur ajoutée et d'entreprises basées sur les technologies de l'information, sur la base d'un savoir-faire commercial spécialisé et d'un savoir-faire commercial spécialisé dans le secteur financier. Le segment informatique industrielle est engagé dans l'exploitation d'entreprises à haute valeur ajoutée et d'entreprises basées sur les technologies de l'information, basées sur un savoir-faire commercial et d'affaires spécialisé dans les différents domaines autres que la finance. L'autre segment fournit des services de location et de gestion de biens immobiliers.