Tis, un champion sous-estimé au coeur des systèmes numériques japonais
Tis, souvent méconnu des investisseurs internationaux, appartient à cette catégorie d'acteurs essentiels dont le rôle dépasse le simple service technologique. Derrière sa façade de fournisseur IT se cache en réalité un stratège complet, capable d'orchestrer les mutations numériques dans la finance, l'industrie, les services et les paiements, tout en développant des outils propriétaires qui lui confèrent une avance difficile à rattraper.
Surperformance est positionnée à l'achat sur TIS INC. depuis le 06/11/2025
TIS Inc. fournit principalement des services d'externalisation d'entreprises et de cloud computing liés à l'investissement informatique, ainsi que des solutions et des développements logiciels. La société opère dans quatre secteurs d'activité. Le segment des technologies de l'information (TI) fournit des services informatiques à forte intensité de connaissances. Le segment Business Process Outsourcing (BPO) fournit des services d'externalisation des processus d'affaires tels que le marketing et la promotion, le travail de bureau et le travail contractuel en utilisant une grande quantité de savoir-faire en matière d'affaires et de technologies de l'information. Le segment Financial IT est engagé dans l'exploitation d'entreprises à haute valeur ajoutée et d'entreprises basées sur les technologies de l'information, sur la base d'un savoir-faire commercial spécialisé et d'un savoir-faire commercial spécialisé dans le secteur financier. Le segment informatique industrielle est engagé dans l'exploitation d'entreprises à haute valeur ajoutée et d'entreprises basées sur les technologies de l'information, basées sur un savoir-faire commercial et d'affaires spécialisé dans les différents domaines autres que la finance. L'autre segment fournit des services de location et de gestion de biens immobiliers.
