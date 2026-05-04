Titan SA annonce la finalisation, via sa filiale Titan America, de l'acquisition de Keystone Cement, un producteur de ciment et de granulats basé en Pennsylvanie. Cette opération, annoncée le 9 janvier 2026, marque l'aboutissement d'un cycle d'expansion engagé fin 2025.
Avec cette transaction, le groupe a désormais finalisé les trois acquisitions annoncées ces derniers mois. Titan avait d'abord mis la main sur Vracs de l'Estuaire, une installation de broyage située au port du Havre, dotée d'une capacité annuelle de 0,6 million de tonnes, finalisée début février. Il a ensuite acquis Traçim Çimento, une cimenterie intégrée implantée sur le marché du Grand Istanbul, capable de produire environ 2,5 millions de tonnes par an et disposant d'un permis pour une seconde ligne de capacité équivalente, finalisée début mars.
Aux États-Unis, Keystone Cement exploite une cimenterie intégrée affichant une capacité annuelle de production de clinker de 990 000 tonnes courtes, tout en offrant des perspectives de développement dans les granulats.
Le groupe présentera la contribution de ces acquisitions, ainsi que l'avancement de sa stratégie TITAN Forward 2029, lors de la publication de ses résultats du premier trimestre 2026, attendue le 7 mai.
Titan America SA est une société basée en Belgique. La société est un fabricant multirégional, verticalement intégré, et un fournisseur de matériaux de construction lourds et de services. Elle propose des capacités de fabrication, de logistique et d'assistance à la clientèle qui couvrent les matériaux et produits de construction essentiels. Ses produits sont le ciment et les agrégats, le béton prêt à l'emploi, les blocs de béton et d'autres produits auxiliaires. La société est un fournisseur de matériaux de construction lourds en Floride et dans le centre du littoral atlantique et contribue à réduire les émissions de carbone par rapport aux matériaux de construction traditionnels et à favoriser la réutilisation des déchets. Elle contribue à réduire les émissions de carbone par rapport aux matériaux de construction traditionnels.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.