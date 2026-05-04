Titan finalise l'acquisition de Keystone Cement aux États-Unis

Titan SA annonce la finalisation, via sa filiale Titan America, de l'acquisition de Keystone Cement, un producteur de ciment et de granulats basé en Pennsylvanie. Cette opération, annoncée le 9 janvier 2026, marque l'aboutissement d'un cycle d'expansion engagé fin 2025.



Avec cette transaction, le groupe a désormais finalisé les trois acquisitions annoncées ces derniers mois. Titan avait d'abord mis la main sur Vracs de l'Estuaire, une installation de broyage située au port du Havre, dotée d'une capacité annuelle de 0,6 million de tonnes, finalisée début février. Il a ensuite acquis Traçim Çimento, une cimenterie intégrée implantée sur le marché du Grand Istanbul, capable de produire environ 2,5 millions de tonnes par an et disposant d'un permis pour une seconde ligne de capacité équivalente, finalisée début mars.



Aux États-Unis, Keystone Cement exploite une cimenterie intégrée affichant une capacité annuelle de production de clinker de 990 000 tonnes courtes, tout en offrant des perspectives de développement dans les granulats.



Le groupe présentera la contribution de ces acquisitions, ainsi que l'avancement de sa stratégie TITAN Forward 2029, lors de la publication de ses résultats du premier trimestre 2026, attendue le 7 mai.