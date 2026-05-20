TJX Companies relève ses objectifs annuels après un bon 1er trimestre
À l'occasion de sa publication trimestrielle, TJX Companies fait part d'un relèvement de ses objectifs pour l'ensemble de son exercice 2026-27, anticipant désormais un bénéfice par action dans une fourchette allant de 5,08 USD à 5,15 USD.
De même, le distributeur à prix réduits de vêtements et d'articles pour la maison augmente ses perspectives de marge bénéficiaire avant impôts à une fourchette entre 11,9% et 12,0%, ainsi que celles de croissance des ventes comparables à une fourchette de 3% à 4%.
Sur son 1er trimestre comptable (clos le 2 mai), le groupe a réalisé un BPA en hausse de 29% à 1,19 USD, avec une marge bénéficiaire avant impôts améliorée de 1,7 point à 12,0%, des performances largement supérieures à ses prévisions.
À 14,3 MdsUSD, son chiffre d'affaires s'est accru de 9% en données totales et de 6% en comparable, une performance elle aussi bien supérieure à ses projections, portée par l'ensemble de ses divisions, en particulier HomeGoods US (+9%).
"Le 2e trimestre commence bien, et nous sommes enthousiastes à propos des initiatives que nous avons prévues pour continuer à stimuler les ventes et attirer les consommateurs vers nos enseignes de détail", met en avant son CEO Ernie Herrman.
Pour le 2e trimestre de l'exercice, TJX prévoit une hausse de 2% à 3% des ventes comparables, une marge bénéficiaire avant impôts comprise entre 11,4% et 11,5%, ainsi qu'un BPA se situant entre 1,15 USD et 1,17 USD.
The TJX Companies, Inc. est le n° 1 américain de la distribution de détail à prix réduits de vêtements et d'articles de maison. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- vêtements et accessoires (47%) ;
- articles de maison (35%) : meubles, luminaires, tapis, articles de décoration, etc. ;
- bijoux et accessoires (18%).
Au 01 février 2025, le groupe dispose d'un réseau de 5 085 magasins implantés aux Etats-Unis (3 695, dont 2 563 TJ Maxx et Marshalls, 943 HomeGoods, 72 Homesense et 117 Sierra), au Canada (576, dont 307 Winners, 160 HomeSense et 109 Marshalls), en Europe (730, dont 655 TK Maxx et 75 HomeSense), et en Australie (84 ; TK Maxx).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (78,1%), Europe et Australie (12,7%) et Canada (9,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.