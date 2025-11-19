TJX Companies reste stable en début de séance à Wall Street, malgré un relèvement par le distributeur de vêtements et de mode pour la maison à bas prix, de ses objectifs annuels en marge de sa publication pour son 3e trimestre.
Le groupe table désormais sur un BPA compris entre 4,63 et 4,66 dollars, contre une fourchette cible précédente qui allait de 4,52 à 4,57 dollars, et vise une marge de profit avant impôts de 11,6%, et non plus entre 11,4 et 11,5%.
En termes d'activité, TJX Companies table désormais sur une croissance de ses ventes en données comparables de 4% pour l'exercice en cours, à comparer à une hausse de seulement 3% estimée il y a trois mois.
Pour son 3e trimestre, le groupe a vu son BPA croitre de 12% à 1,28 USD et sa marge bénéficiaire avant impôts s'améliorer de 0,4 point à 12,7%, pour des revenus de 15,1 MdsUSD, en croissance de 7% (+5% en comparable).
'Les ventes, la marge bénéficiaire avant impôts et le BPA ont tous dépassé nos attentes', souligne son CEO Ernie Herrman, ajoutant voir à l'avenir, 'un grand potentiel pour continuer à gagner des parts de marché'.
The TJX Companies, Inc. est le n° 1 américain de la distribution de détail à prix réduits de vêtements et d'articles de maison. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- vêtements et accessoires (47%) ;
- articles de maison (35%) : meubles, luminaires, tapis, articles de décoration, etc. ;
- bijoux et accessoires (18%).
Au 01 février 2025, le groupe dispose d'un réseau de 5 085 magasins implantés aux Etats-Unis (3 695, dont 2 563 TJ Maxx et Marshalls, 943 HomeGoods, 72 Homesense et 117 Sierra), au Canada (576, dont 307 Winners, 160 HomeSense et 109 Marshalls), en Europe (730, dont 655 TK Maxx et 75 HomeSense), et en Australie (84 ; TK Maxx).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (78,1%), Europe et Australie (12,7%) et Canada (9,2%).
