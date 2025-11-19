TJX Companies relève ses objectifs annuels après un bon trimestre

TJX Companies reste stable en début de séance à Wall Street, malgré un relèvement par le distributeur de vêtements et de mode pour la maison à bas prix, de ses objectifs annuels en marge de sa publication pour son 3e trimestre.



Le groupe table désormais sur un BPA compris entre 4,63 et 4,66 dollars, contre une fourchette cible précédente qui allait de 4,52 à 4,57 dollars, et vise une marge de profit avant impôts de 11,6%, et non plus entre 11,4 et 11,5%.



En termes d'activité, TJX Companies table désormais sur une croissance de ses ventes en données comparables de 4% pour l'exercice en cours, à comparer à une hausse de seulement 3% estimée il y a trois mois.



Pour son 3e trimestre, le groupe a vu son BPA croitre de 12% à 1,28 USD et sa marge bénéficiaire avant impôts s'améliorer de 0,4 point à 12,7%, pour des revenus de 15,1 MdsUSD, en croissance de 7% (+5% en comparable).



'Les ventes, la marge bénéficiaire avant impôts et le BPA ont tous dépassé nos attentes', souligne son CEO Ernie Herrman, ajoutant voir à l'avenir, 'un grand potentiel pour continuer à gagner des parts de marché'.