TJX Cos : bien orienté après un relèvement d'objectifs

TJX Companies grimpe de 5% à Wall Street, à la suite d'un relèvement d'objectifs annuels pour refléter des résultats de deuxième trimestre supérieurs à son plan et des effets de changes moins négatifs qu'estimé précédemment.



Le groupe de distribution anticipe désormais, pour l'exercice en cours, un BPA entre 4,52 et 4,57 dollars, ainsi qu'une marge de profit avant impôt entre 11,4 et 11,5% pour des ventes en données comparables attendues en croissance de 3%.



Sur son deuxième trimestre comptable, l'exploitant des enseignes TJX Maxx, Marshalls et HomeGoods a vu son BPA croitre de 15% à 1,10 dollar pour des ventes en augmentation de 7% à 14,4 milliards (+4% en données comparables).



'Les transactions de clients ont augmenté dans toutes les divisions', met en avant son CEO Ernie Herrman, revendiquant une forte demande dans chaque activité aux Etats-Unis et à l'international, ainsi qu'un bon début pour son troisième trimestre.