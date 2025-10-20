TKMS, la filiale maritime de thyssenkrupp, réussit ses premiers pas en Bourse

L'action TKMS, la filiale de sous-marins et de navires militaires de surface du conglomérat industriel allemand thyssenkrupp, s'illustrait ce lundi à la Bourse de Francfort pour son premier jour de cotation, un succès qui confirme l'engouement qui entoure depuis le début de l'année la thématique du renforcement du secteur européen de la défense.



Autour de 12h00, le titre se traitait autour de 92,7 euros, bien au-dessus de son prix théorique d'introduction qui avait été fixé à 60 euros. La valeur s'était un temps inchangé, en début de séance, à près de 100 euros l'action.



Considéré comme l'un des leaders du secteur naval mondial, TKMS emploie plus de 9 000 personnes, dont environ 3 300 employés basés sur son site de Kiel, le plus grand chantier naval d'Allemagne.



Le groupe, qui affiche plus de 185 ans d'expérience, fournit des systèmes pour sous-marins et navires militaires de surface, ainsi que des produits électroniques maritimes et des technologies de sécurité.



Lors d'une récente rencontre avec les investisseurs, TKMS avait affirmé que son carnet de commandes au 30 juin dernier se montait à quelque 18,6 milliards d'euros à la fin juin, un chiffre dopé par la récente révision à la hausse des budgets consacrés à la défense et à la sécurité en Europe.



Son activité est ainsi assurée jusqu'au début des années 2040.



Au mois de juin dernier, TKMS avait ainsi décroché le plus gros contrat de son histoire, un accord portant sur la modernisation de six sous-marins appartenant à l'armée de mer allemande.



L'entreprise s'attend par ailleurs à ce que la taille de son marché, celui de la défense navale, soit multiplié par deux d'ici à la moitié de la prochaine décennie.



Sur les neuf premiers mois de son exercice 2024/2025, son chiffre d'affaires a totalisé 1,59 milliard d'euros, pour un résultat opérationnel ajusté (Ebit) de l'ordre de 97,5 millions d'euros.



Aux termes de l'opération de scission, qui avait été approuvée à une large majorité lors de l'assemblée générale de thyssenkrupp cet été, les actionnaires ont reçu une action TKMS pour 20 titres thyssenkrupp détenus.



Avec une participation de 51%, thyssenkrupp restera le principal actionnaire de TKM à l'issue de l'IPO.



Dans un communiqué, thyssenkrupp explique que ce 'spin-off' s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à se transformer en une société 'holding' détenant des participations des sociétés 'indépendantes et solides'.



L'entrée en Bourse, il y a maintenant un peu plus de deux ans, de sa filiale spécialisée dans les équipement de production d'hydrogène vert thyssenkrupp nucera ne s'était toutefois pas soldée par le succès escompté: introduite à un cours de 20 ans en juillet 2023, le titre du fabricant de matériel d'électrolyse ne cote plus aujourd'hui que 11,1 euros l'action.



Du fait de la séparation de TKMS effective aujourd'hui, l'action thyssenkrupp chutait mécaniquement de 20% lundi à la Bourse de Francfort.