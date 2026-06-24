Le ministre allemand de la Défense a annoncé ce matin son intention d'abandonner le projet de construction de six frégates F126, qui devait jusqu'alors être attribué à Rheinmetall. Si l'Allemagne renonce à ce partenariat, ses besoins de renouvellement naval restent intacts : le choix devrait donc se porter vers TKMS. Une annonce immédiatement saluée par les marchés, où le titre de la société grimpe de 13%.

Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) s'impose comme un acteur majeur de la défense européenne et le leader mondial de la construction navale militaire. La société allemande est particulièrement réputée pour ses sous-marins à propulsion classique (non nucléaire). Sa force ? Une technologie de propulsion à pile à combustible permettant aux submersibles de rester immergés plusieurs semaines : un atout comparable au nucléaire, mais nettement moins coûteux.

En parallèle, le groupe conçoit et construit des navires de surface de premier rang, notamment pour la marine allemande, un domaine où son expertise a primé sur celle de Rheinmetall. La marque de fabrique de TKMS repose sur le concept "MEKO", une architecture modulaire destinée aux frégates et aux corvettes. Cette modularité permet de personnaliser facilement le bâtiment (armes, radars, etc.) selon les besoins spécifiques de chaque pays acheteur, tout en simplifiant sa modernisation future. Enfin, l'entreprise produit, en propre ou via des partenariats, des systèmes électroniques de combat comme des sonars, ainsi que des technologies de pointe pour réduire la signature acoustique et thermique des navires.

Cotée en Bourse depuis l'année dernière, l'entreprise s'appuie sur plus de 185 ans de savoir-faire. Si sa structure actuelle est récente, elle est l'héritière du chantier naval Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), devenu un pionnier des sous-marins grâce au succès mondial du "Type 209" dans les années 1970. TKMS naît officiellement en 2005, lorsque le conglomérat industriel allemand ThyssenKrupp fusionne sa propre division navale avec HDW. Depuis, le groupe a abandonné ses projets en Suède et la construction de navires civils (yachts de luxe, navires marchands) pour devenir un "pure player" de la défense.

Aujourd'hui, la société exporte aux quatre coins du globe. L'Allemagne reste logiquement son premier marché (27%), suivie par Israël (18%) et la Norvège (17%). Viennent ensuite le Brésil (10%), puis Singapour et l'Égypte.

Malgré une introduction en Bourse récente et un historique de données boursières encore limité, des tendances haussières se dessinent déjà. Comme l'ensemble du secteur de la défense, TKMS profite de l'explosion des budgets européens, à une époque où le contrôle des mers est plus stratégique que jamais. Son bilan financier apparaît solide. Forte de ses années de développement, l'entreprise a fait son entrée sur la place de Francfort avec une trésorerie largement positive et exempte de dettes.

Cette bonne dynamique devrait se poursuivre dans les années à venir : le chiffre d'affaires et la rentabilité sont appelés à grimper, portés par la concrétisation des budgets militaires en Europe. Attention toutefois, le titre semble déjà fortement valorisé. Son PER estimé pour 2026 atteint 37,1x, contre environ 32x pour son concurrent Rheinmetall. La prudence reste donc de mise, même si cette valorisation devrait se détendre à l'avenir. C'est un dossier à suivre de près, en restant à l'affût des actualités positives, à l'image de celle qui a fait chuter Rheinmetall de près de 20% aujourd'hui.