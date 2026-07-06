TKMS s'envole après un possible contrat de 12 sous-marins avec le Canada
Le gouvernement canadien s'apprêterait à officialiser le choix de l'allemand Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) comme soumissionnaire privilégié pour la construction de 12 sous-marins, affirme le média canadien The Globe and Mail.
TKMS devrait remporter un contrat de 20 à 30 MdsCAD (12,3 à 18,4 MdsEUR) pour la construction de 12 sous-marins pour le compte d'Ottawa. Selon The Globe and Media, en incluant les coûts d'exploitation, de maintenance et de modernisation, le coût total du programme atteindrait 40 à 50 MdsCAD (24,6 à 30,7 MdsEUR).
Le Premier ministre Mark Carney devrait annoncer cette décision aujourd'hui à Halifax. TKMS remporterait ainsi une compétition très disputée qui l'a vu s'opposer au sud-coréen Hanwha
Le média canadien précise toutefois que cette désignation ne garantit toutefois pas la signature d'un contrat. "Les négociations se poursuivront avec le candidat retenu et il pourrait falloir plusieurs années avant qu'un accord définitif ne soit conclu", a indiqué au média Philippe Lagassé, professeur à l'Université Carleton et spécialiste des politiques de défense.
Contacté par Zonebourse, TKMS n'avait pas encore réagi au moment où nous écrivons ces lignes. En attendant, le titre TKMS s'adjuge déjà plus de 8% à Francfort.
TKMS AG & Co KgaA, anciennement thyssenkrupp Projekt 2 GmbH, est un constructeur naval basé en Allemagne. La société est spécialisée dans le développement et la fabrication de sous-marins conventionnels et de navires de guerre, ainsi que de systèmes sans pilote, de capteurs, de systèmes sonar, d’effecteurs, de solutions logicielles et de systèmes de commandement maritime. Elle est également fournisseur de sous-marins non nucléaires et collabore avec de nombreux partenaires internationaux dans le domaine des solutions de surface. La société propose également des services complets tout au long du cycle de vie, tels que la maintenance, la réparation et la modernisation. Elle approvisionne les marines des pays membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), des alliés non membres de l'OTAN et des pays partenaires stratégiques du monde entier, en leur proposant son expertise technologique, sa fiabilité et son assistance tout au long du cycle de vie.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.