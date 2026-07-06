TKMS s'envole après un possible contrat de 12 sous-marins avec le Canada

Le gouvernement canadien s'apprêterait à officialiser le choix de l'allemand Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) comme soumissionnaire privilégié pour la construction de 12 sous-marins, affirme le média canadien The Globe and Mail.

TKMS devrait remporter un contrat de 20 à 30 MdsCAD (12,3 à 18,4 MdsEUR) pour la construction de 12 sous-marins pour le compte d'Ottawa. Selon The Globe and Media, en incluant les coûts d'exploitation, de maintenance et de modernisation, le coût total du programme atteindrait 40 à 50 MdsCAD (24,6 à 30,7 MdsEUR).



Le Premier ministre Mark Carney devrait annoncer cette décision aujourd'hui à Halifax. TKMS remporterait ainsi une compétition très disputée qui l'a vu s'opposer au sud-coréen Hanwha



Le média canadien précise toutefois que cette désignation ne garantit toutefois pas la signature d'un contrat. "Les négociations se poursuivront avec le candidat retenu et il pourrait falloir plusieurs années avant qu'un accord définitif ne soit conclu", a indiqué au média Philippe Lagassé, professeur à l'Université Carleton et spécialiste des politiques de défense.



Contacté par Zonebourse, TKMS n'avait pas encore réagi au moment où nous écrivons ces lignes. En attendant, le titre TKMS s'adjuge déjà plus de 8% à Francfort.