TKO Group Holdings, maison mère de l’UFC et de Zuffa Boxing, a annoncé un partenariat stratégique avec Polymarket pour introduire des marchés prédictifs en temps réel lors de ses événements sportifs. Cette collaboration, présentée comme une première dans l’univers des sports professionnels, vise à enrichir l’expérience des fans en leur permettant d’interagir activement pendant les combats via des outils d’analyse et de spéculation dynamiques.

Polymarket proposera des visualisations de données illustrant l’évolution du sentiment du public et des scénarios de combat, avec un fonctionnement semblable à celui des marchés financiers. Les spectateurs pourront acheter, vendre ou échanger des positions en direct selon le déroulement des affrontements. Cette approche, testée sur d'autres disciplines comme le hockey sur glace, marque une extension de Polymarket vers les sports de combat, avec l’ambition d’y créer un nouveau standard d’engagement interactif.

Le président exécutif de TKO, Ariel Emanuel, a salué une initiative qui transforme le visionnage passif en participation active. Le partenariat s’inscrit dans une stratégie plus large de TKO visant à dynamiser ses offres de diffusion et à renforcer l’interaction avec les fans. À compter de 2026, tous les événements UFC et Zuffa Boxing seront diffusés en exclusivité aux États-Unis sur Paramount+, renforçant encore l’intégration de technologies immersives dans l’écosystème des sports de combat.