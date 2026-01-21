Le groupe canadien mise sur l'intensification de l'activité des marchés alors que les investisseurs composent avec un paysage économique changeant. Le géant des places boursières a renforcé ses résultats, signe qu'il est aujourd'hui en position de tirer profit de cet élan.

Les neuf premiers mois de 2025 ont été agités pour les investisseurs. Entre de nouveaux droits de douane et l'incertitude mondiale, les marchés boursiers ont clairement été gagnés par la nervosité. L'indice moyen de volatilité du Chicago Board Options Exchange, indicateur prospectif du sentiment de marché, a bondi à 19,4 en 9m 25, contre 15 sur 9m 24. Cela montre que les investisseurs étaient (sensiblement) plus inquiets des variations de prix.

Un environnement économique mondial tendu a également rendu plus difficile la levée de fonds pour les entreprises sur les neuf premiers mois de 2025. La Banque du Canada a finalement abaissé ses taux de 0,25% (à 2,5%) en septembre 2025 afin de relancer une économie qui commençait à s'essouffler. Cette baisse était très attendue, pour de bonnes raisons. Le PIB du Canada a reculé de 1,6% au T2, sa plus forte contraction depuis la période de la pandémie, selon le Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada.

La bonne nouvelle? Le marché a commencé à se redresser au T3 25, l'incertitude des investisseurs s'étant légèrement dissipée et les conditions financières s'étant assouplies. Dans le même temps, ces inquiétudes ont poussé les investisseurs à davantage intervenir. Le volume total des transactions au Canada a bondi de 27%. Cette frénésie d'échanges a profité au groupe TMX, basé à Toronto.

Les principales plateformes de négociation d'actions au Canada, exploitées par la même société (TMX Group), ont été plus actives qu'à l'accoutumée au T3 25. La Bourse de Montréal (MX), où l'on négocie des instruments financiers complexes comme les options et les contrats à terme, a enregistré 23% d'activité en plus. Le principal marché des grandes entreprises, la Bourse de Toronto (TSX), a vu ses volumes progresser de 18%. Le marché des sociétés plus petites et plus risquées, le TSX Venture (TSXV), a affiché un bond massif de 33% des volumes.

Tour d'honneur pour les volumes

Cette activité soutenue sur l'ensemble des plateformes explique pourquoi le volume total des transactions du groupe TMX depuis le début de l'année (YTD) a atteint 104 milliards de titres, et pourquoi la valeur totale des échanges a dépassé 3,7 billions de dollars canadiens (USD 2,7 billions), soit des hausses à deux chiffres en pourcentage par rapport aux résultats de 2024.

Le volume de transactions en décembre 2025 a progressé de 36,6%, avec plus de 16,24 milliards de titres échangés. La valeur totale de ces transactions a grimpé à 382 milliards de dollars canadiens — soit une hausse de 30,4% par rapport à décembre précédent.

Le TSX Venture a été le meilleur élève : son volume a augmenté de plus de 44%, et la valeur des transactions a plus que doublé (en hausse de 132%)! La Bourse de Montréal a enregistré une forte activité sur les contrats de taux d'intérêt (appelés contrats à terme CORRA), avec près de 4,9 millions de contrats négociés rien qu'en décembre 2025.

Un coup d'oeil aux gains

Sans surprise, ces volumes élevés au T3 25 ont directement soutenu les résultats. Le groupe TMX a réalisé un excellent troisième trimestre, gagnant nettement plus d'argent que l'an dernier. Le chiffre d'affaires en croissance annuelle (y/y) a bondi de 18% par rapport au T3 2024, à 418,6 millions de dollars canadiens (contre 353,8 millions). En revanche, par rapport au trimestre précédent (T2 25), le chiffre d'affaires a légèrement reculé — de 1%, depuis 421,7 millions de dollars canadiens.

Le segment Négociation et compensation des dérivés a été le meilleur contributeur du trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 27% à 105,7 millions de dollars canadiens, contre 83,2 millions au T3 24. Cette progression a surtout été portée par de solides volumes de transactions sur ses plateformes.

La vue d'ensemble

Janvier 2026 a mal commencé pour l'action. Le cours recule d'environ 2,4% depuis le début de l'année. En revanche, sur les 12 derniers mois, le titre a offert aux investisseurs un rendement total d'environ 13,5%. Les analystes affichent un objectif de cours moyen à 12 mois d'environ 62,62 dollars canadiens, ce qui suggère un potentiel de hausse par rapport au cours actuel de 51 dollars canadiens. Aujourd'hui, six des huit analystes qui suivent la société recommandent le titre.

Enjeux élevés

Les sautes d'humeur du marché peuvent être imprévisibles pour le groupe TMX. Ses revenus sont directement liés à la volatilité. Tout dérapage défavorable peut affecter directement ses recettes de négociation. En tant que fournisseur d'infrastructures critiques, l'entreprise est exposée aux menaces de cybersécurité et aux défaillances techniques systémiques, susceptibles de nuire à sa réputation et d'entraîner des sanctions réglementaires.