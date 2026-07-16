L'entreprise affiche des indicateurs financiers reluisants, mais les investisseurs restent sceptiques.

La Banque du Canada a maintenu son principal taux directeur inchangé à 2,25 % pour la sixième fois consécutive en début de semaine, marquant ainsi sa cinquième décision de statu quo cette année. Cette stratégie défensive et prudente intervient alors que les différends commerciaux et les incertitudes liées aux tarifs douaniers freinent la croissance à court terme, ce qui pourrait peser sur l'économie réelle. Soulignant ce défi, un rapport de Deloitte Canada sur les perspectives estivales souligne que le gouvernement devra intensifier ses dépenses stratégiques et renforcer la confiance des entreprises pour stimuler les investissements.

Parallèlement, les bourses mondiales s'adaptent à une mutation technologique. Un autre rapport de Deloitte révèle que plus de 130 bourses de valeurs modernisent actuellement leurs infrastructures technologiques à l'échelle mondiale. Ces places boursières investissent dans l'automatisation, élargissent leurs services de données, améliorent leur efficacité opérationnelle et créent de nouvelles sources de revenus pour soutenir leur croissance future.

Cette transition collective vers des technologies de pointe, un meilleur accès aux données et des opérations fluidifiées devrait aider ces opérateurs de marché à rester résilients à moyen terme. En tant que principal opérateur de bourses et d'infrastructures de marché au Canada, TMX Group Limited est idéalement positionné pour profiter d'un rebond plus large des marchés de capitaux.

Progression des bénéfices

Le chiffre d'affaires a progressé de 16,5 % en glissement annuel pour atteindre 488,2 millions de dollars canadiens (CAD), contre 419,1 millions de CAD précédemment. Cette croissance est généralisée et ne repose pas sur des facteurs exceptionnels, portée notamment par une activité de cotation soutenue dans le segment Formation de capital, dont les revenus ont bondi de 28 % sur un an, passant de 66,7 millions à 85,5 millions de CAD.

Le résultat opérationnel a augmenté de 31,5 % sur un an, s'établissant à 238,6 millions de CAD contre 181,4 millions de CAD. Cet indicateur a progressé presque deux fois plus vite que le chiffre d'affaires, prouvant que TMX a su transformer efficacement le regain d'activité du marché en bénéfices, malgré une hausse de 5 % des charges d'exploitation.

Le bénéfice net a bondi de 93,1 % pour atteindre 241,0 millions de CAD, contre 124,8 millions de CAD l'année précédente. Toutefois, une nuance s'impose : TMX a comptabilisé 83,8 millions de CAD de produits divers issus d'un règlement judiciaire au cours du trimestre. Sans ce coup de pouce, la croissance des bénéfices ne serait pas tout à fait la performance éclatante suggérée par les gros titres.

Les flux de trésorerie racontent une histoire différente. Le flux de trésorerie opérationnel est tombé à 110,8 millions de CAD contre 121,8 millions de CAD, en raison de sorties de fonds plus importantes liées au besoin en fonds de roulement (créances clients et dettes fournisseurs). Lorsque les bénéfices doublent presque alors que les flux de trésorerie diminuent, la situation mérite une attention particulière.

Cette divergence entre les bénéfices affichés et les flux de trésorerie réels explique pourquoi les investisseurs restent sur la réserve.

Une valorisation excessive ?

L'action s'échange actuellement à 50,7 CAD, soit un niveau inférieur de 10,6 % à celui d'il y a 12 mois et bien en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 57,98 CAD, signe que le marché s'est nettement refroidi quant aux perspectives de croissance du groupe.

Si l'on examine la valorisation, le ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel basé sur les estimations de l'exercice 2026 est de 22,7x. Il s'agit d'une contraction par rapport à son P/E historique sur trois ans de 28,6x, ce qui souligne que le titre est nettement moins cher que par le passé récent.

Les analystes parient clairement sur un rebond. Ils maintiennent un objectif de cours moyen de 65,5 CAD, ce qui représente un potentiel de hausse de 32,3 % par rapport aux niveaux actuels, avec six recommandations à l'achat et deux à la conservation.

Frictions mondiales

Le principal risque pour TMX réside dans le fait qu'une grande partie de sa dynamique récente est liée à une activité de marché qui peut s'inverser rapidement. La direction note que l'environnement mondial reste incertain, façonné par les tensions commerciales, les conflits géopolitiques et la volatilité des marchés financiers. Un autre risque réside dans l'exposition de TMX aux fluctuations des taux de change. L'incertitude réglementaire est également une source de préoccupation, car des acquisitions majeures telles que Cboe Canada et Cboe Australia doivent encore obtenir les autorisations nécessaires. Tout retard pourrait affecter la croissance future des revenus et les plans d'expansion stratégique.