Todd Combs, figure clé de Berkshire Hathaway et PDG de Geico, quitte le conglomérat pour rejoindre JPMorgan Chase, où il pilotera une nouvelle Security and Resiliency Initiative. Ce programme ambitieux, doté initialement de 10 milliards de dollars et visant 1 500 milliards à terme, ciblera les secteurs de la défense, de l’énergie, de la santé et de l’aérospatiale. Agé de 54 ans, Combs travaillera directement avec Jamie Dimon et sera épaulé par un conseil externe composé notamment de Jeff Bezos, Michael Dell, Robert Gates et Condoleezza Rice.

Arrivé chez Berkshire en 2010, Todd Combs était l’un des deux gestionnaires de portefeuille aux côtés de Warren Buffett, supervisant des investissements majeurs dans Apple, Coca-Cola ou Bank of America. Son départ intervient alors que Berkshire prépare sa transition post-Buffett, prévue pour fin 2025, avec Greg Abel désigné pour lui succéder. Nancy Pierce, actuelle directrice des opérations de Geico, prendra la tête de l’assureur, tandis que d’autres réorganisations internes sont en cours, dont la nomination future de Charles Chang comme directeur financier en 2027.

Cette réorganisation stratégique souligne les défis de succession auxquels est confronté Berkshire Hathaway. Malgré une performance boursière solide (+11% depuis janvier), le groupe reste en deçà du S&P 500 (+17%) et doit rassurer les investisseurs sur la continuité de sa gouvernance. Warren Buffett, âgé de 95 ans, conservera la présidence du conseil d’administration, bien qu’il ait reconnu une forme physique déclinante. Le départ de Combs, salué par Buffett et Dimon, marque un tournant dans la trajectoire du conglomérat emblématique.