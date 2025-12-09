Pas de francs prémices de rebond pour le quatrième constructeur de maisons individuelles aux États-Unis.

Après avoir atteint un pic d'euphorie en 2020 et 2021, le marché du neuf demeure en contraction pour la quatrième année consécutive.

Positionné sur le segment du haut de gamme, Toll commercialise des volumes beaucoup plus faibles que ceux de pairs comme D.R. Horton, Lennar ou NVR, mais avec des prix par unité typiquement plus élevés.

Les douze mois écoulés, pour changer, laissent apparaître une très sensible palpitation des volumes, accompagnée en revanche d'une baisse du prix moyen par unité.

Le recul le plus marqué concerne le prix des terrains, signe infaillible que la demande reste en berne. C'est ce segment qui coûte à Toll Brothers plusieurs points de marge cette année.

Ces sujets conjoncturels ne sont pas nouveaux et n'entachent pas l'exceptionnel parcours de croissance du groupe. Sur la dernière décennie, grâce à des rachats d'actions soutenus, Toll Brothers a multiplié son profit par action par six alors que son chiffre d'affaires ne faisait que doubler.

Le secteur a par ailleurs continué de se consolider depuis la fin de la crise des subprimes. La domination des grands constructeurs de maisons individuelles cotés en bourse a ainsi doublé, pour dépasser la moitié des parts de marché.

En parallèle, la prime entre valeur du neuf et valeur de l'ancien s'est complètement refermée, ceci alors que l'âge moyen des stocks dans cette seconde catégorie ne cesse de croître.

En 2025, encore une fois, Toll Brothers a redirigé l'essentiel de son cash-flow libre vers des rachats d'actions, avec 5,4 millions de titres retirés de la cote à un cours moyen de 120,4 dollars.

Cette allocation du capital tout à fait optimale continue de rassurer les investisseurs. La valorisation du groupe est ainsi peu ou prou alignée avec ses multiples historiques, et le rebond sur les plus bas touchés en 2023 donc entièrement consommé.